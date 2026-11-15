Gelecek nesilleri birlikte koruyalım

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Paylaşılan her fikir, her öneri, COP31'i daha sonuç odaklı kılma çabamıza değer katıyor. Bu çeşitlilik, Türkiye'nin ulaştığı kapasiteyi ve milletimizin ortaya koyduğu emeği gösteriyor" ifadelerini kullandı. Kurum, Antalya COP31 Alanı'ndaki Mevlana Basın Toplantısı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, dünyanın farklı coğrafyalarından gelen liderlerin, bakanların, bilim insanlarının ve toplumun bütün kesimlerinin aynı sorumluluğun etrafında buluştuğunu belirtti. COP31 Başkanı Kurum, gelecek haftanın müzakereler açısından son derece önemli olduğunu, gençliği, eğitimi, bilimi, yapay zekâyı, yeşil sanayiyi, denizleri ve biyolojik çeşitliliği ele alacaklarını söyledi.

GELECEK NESİLLERİN HAKKINI BİRLİKTE KORUYALIM

Bakanlar düzeyinde istişareleri yoğunlaştıracaklarını, ülkelerin üzerinde çalıştığı konuları ortak kararlarla sonuçlandırmak için gayret göstereceklerini dile getiren Kurum, şunları kaydetti: "İlk beş günde güçlü bir başlangıç yaptık. Liderlerimizi buluşturduk, tecrübelerimizi paylaştık, müzakerelerimizi ilerlettik, yeni iş birliklerinin kapısını açtık. Şimdi bütün bu gayreti insanlığın yarınlarına hizmet edecek kalıcı kazanımlarla taçlandırmak istiyoruz. Antalya'dan dünyaya çağrımız açık, gelin güveni büyütelim. Bilimi ve teknolojiyi insanlığın ortak yararına sunalım. Finansmanı ihtiyaçlarla, yatırımları çözüm bekleyen meselelerle buluşturalım. Gelecek nesillerin hakkını birlikte koruyalım."

İŞİN SONUNDA BAŞARIYI YAKALAYACAĞIZ

Kurum, Genel Kurul'da konuşma sırası gelen Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'yı ayakta alkışladığının hatırlatılması üzerine, bunun Filistin'e destek ve zulme sessiz kalmama olarak algılanmasını istedi. Elektrifikasyonla ilgili soruyu da yanıtlayan Kurum, zirveye gelen tüm misafirlerin COP31 Eylem Gündemi'ne güçlü destek verdiğini bildirdi. Kurum, 2035'e kadar küresel elektrifikasyonun yüzde 35'e çıkarılması, yeniden kullanılan malzeme oranının yüzde 15'e yükseltilmesi, "İklim Uygulama Köprüsü" (BRIDGE) mekanizmasıyla iklim eylemlerinin hızlandırılması ve binalarda enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik hedefleri tüm ülkelerle paylaştıklarını ve bu hedeflere ilişkin geri dönüşler aldıklarını aktardı. "İşin sonunda biz bu başarıyı yakalayacağız ve hem Eylem Gündemimizdeki hem de hedeflerimizdeki kararlılığımızı ortaya koyacağız" diyen Kurum, aslolanın karar almak değil, bu kararların yerine getirilmesi olduğunu sözlerine ekledi.

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