Rosnedra Başkanı Oleg Kazanov, Rusya'da 28,5 milyon ton nadir toprak rezervine karşın yıllık tüketimin yaklaşık 3 bin ton olduğunu ve düşük talebin üretimi sınırladığını söyledi.

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Rusya Federal Yer Altı Kaynakları Ajansı (Rosnedra) Başkanı Oleg Kazanov, ülkede 28,5 milyon ton nadir toprak elementi rezervi bulunduğunu, buna karşın yıllık tüketimin yaklaşık 3 bin ton düzeyinde kaldığını söyledi.

Rus devlet kanalı Vesti'ye açıklamada bulunan Kazanov, üretimi sınırlandıranın talep yetersizliği olduğunu belirtti.

Sorun rezerv değil, iç piyasadaki düşük talep

Nadir toprak elementlerinde asıl engel, rezerv yetersizliğinden çok iç piyasadaki düşük talep. Kazanov, Rusya'nın ithalata bağımlı olduğu çok sayıda ham madde türünde yeterli ve kaliteli rezervlere sahip olduğunu da dile getirdi.

Yurt dışından 17 ham madde türü tedarik ediliyor

Rusya, 17 farklı ham madde türünü yurt dışından tedarik ediyor. Nadir toprak elementleri ayrı ayrı hesaplandığında bu sayı 29'a yükseliyor.

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2022 Sonrası ithalat güvenlik meselesine dönüştü

Kazanov'a göre 2022 öncesinde ham madde ithalatı ekonomik avantajlar nedeniyle tercih ediliyordu. Bu dönemin ardından tablonun değiştiğini anlatan Kazanov, şunları söyledi:

"2022'den sonra bu durum bir güvenlik meselesine dönüştü. Devlet, ham madde ithalatının yerli üretimle ikame edilmesi gerektiğini dikkate almak zorunda kaldı."

Şirketler ticari getirisi yüksek kaynaklara yöneliyor

Madencilik şirketleri ağırlıklı olarak bakır, altın, elmas ve polimetalik cevherler gibi ticari getirisi yüksek kaynaklara yöneliyor. Sanayi ve yüksek teknolojide kullanılan bazı ham maddeler ise şirketler açısından yeterince cazip değil.

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Jeolojik araştırmalar kamu kaynaklarıyla destekleniyor

Kazanov, bu alandaki finansman eksikliğinin devlet tarafından giderilmeye çalışıldığını ifade etti. Uranyum, krom, titanyum ve tungsten başta olmak üzere stratejik ham maddelere yönelik jeolojik araştırmalar kamu kaynaklarıyla destekleniyor.

Rusya, nadir toprak elementlerinde yerli üretimi geliştirmek ve ithalata bağımlılığı azaltmak amacıyla 2030'a kadar uzanan çeşitli projeler yürütüyor.