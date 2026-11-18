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Ekim itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobillerin sayısı yıllık bazda yüzde 50,9 artarak 501 bin 5'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgiye göre ülkede ekim itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 18 milyon 191 bin 90'a ulaştı.

Şarj istasyonlarının çoğalmasıyla birlikte, diğer yakıt türlerine göre daha az karbon emisyonu üreten, enerji verimliliği sağlayan ve sessiz çalışarak gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olan elektrikli araçların sayısı son yıllarda önemli ölçüde arttı.

Türkiye'nin otomobili Togg'un pazar payının artması, yeni modellerini piyasaya sürmesi ve kullanıcı tercihlerinin bu yöne kayması da bu artışta etkili oldu.

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Elektrikli otomobillere ilgi arttı

Elektrikli otomobillerin trafiğe kayıtlı sayısı 2015'te yalnızca 565 iken 2024'te 183 bin 776'ya, 2025'te ise 370 bin 591'e ulaştı.

Ekim 2025'te 332 bin 10 olarak kayıtlara geçen sayı, geçen ay itibarıyla yüzde 50,9 artışla 501 bin 5 olarak hesaplandı.

Elektrikli modellerin kayıtlı otomobiller içindeki payı ise yüzde 2,75 olarak kaydedildi.

Hibrit otomobillerin payı arttı

Hibrit otomobillerde ilk veri 2011 yılında 23 olarak kayıtlara geçti.

Hibrit otomobillerin trafiğe kayıtlı sayısı 2019'da 13 bin 877'ye çıkarken 2023 sonunda 222 bin 328, 2024'te 391 bin 296 ve 2025'te 697 bin 27 olarak hesaplandı.

Ekim 2026 itibarıyla bu rakam 938 bin 8'e çıktı.

Toplam içindeki payı 2025'te yüzde 4 olan hibrit otomobillerde bu oran, geçen ay itibarıyla yüzde 5,16 olarak belirlendi.

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