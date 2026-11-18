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Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, ekim itibarıyla yıllık bazda yüzde 50,9 artarak 501 bin 5'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgiye göre, ekim itibarıyla ülkede trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 18 milyon 191 bin 90'a ulaştı.

Elektrikli araçların sayısı, şarj istasyonlarının da çoğalmasıyla son yıllarda önemli ölçüde arttı; bu araçlar diğer yakıt türlerine göre daha az karbon emisyonu üretiyor, enerji verimliliği sağlıyor ve sessiz çalışarak gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı oluyor.

Artışta Türkiye'nin otomobili Togg'un pazar payının büyümesi, yeni modellerini piyasaya sürmesi ve kullanıcı tercihlerinin bu yöne kayması da etkili oldu.

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Elektrikli otomobillere ilgi arttı

Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 2015'te yalnızca 565 iken 2024'te 183 bin 776'ya, 2025'te ise 370 bin 591'e ulaştı.

Ekim 2025'te kayıtlara 332 bin 10 olarak geçen sayı, geçen ay itibarıyla yüzde 50,9 artışla 501 bin 5 olarak hesaplandı.

Öte yandan elektrikli modellerin kayıtlı otomobiller içindeki payı yüzde 2,75 olarak kaydedildi.

Hibrit otomobillerin payında artış

Hibrit otomobillere ilişkin ilk veri 2011 yılında 23 olarak kaydedildi.

Trafiğe kayıtlı hibrit otomobillerin sayısı 2019'da 13 bin 877'ye çıkarken 2023 sonu itibarıyla 222 bin 328, 2024'te 391 bin 296, 2025'te 697 bin 27 olarak hesaplandı. Bu sayı Ekim 2026 itibarıyla 938 bin 8'e çıktı.

Hibrit türdeki otomobillerin toplam içindeki payı 2025'te yüzde 4 iken geçen ay itibarıyla yüzde 5,16 olarak belirlendi.

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