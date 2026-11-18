Fransa'nın başkenti Paris'te, hükümet politikalarına karşı düzenlenen protesto gösterisine yaklaşık 46 bin kişi katıldı.
Sendikalar, öğrenci grupları ve aktivistler Place de la Republique'ten başlayarak Place de la Nation'a yürüdü.
Place de la Nation'da arbede yaşandı
Güzergah boyunca meşaleler yakıp pankartlar taşıyan göstericilerin büyük bölümü yürüyüşü barışçıl şekilde tamamlarken, Place de la Nation'a varıldığında emniyet güçleri ile gruptakiler arasında arbede yaşandı.
Göstericilere polis biber gazıyla müdahale etti.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.