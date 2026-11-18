Clean Cities'in 2026 Kent Sıralaması'na göre, Avrupa'da incelenen 40 kentten 37'si AB'nin 2030'dan itibaren uygulanacak hava kirliliği sınırlarından en az birini karşılayamadı.

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Avrupa'da incelenen 40 büyük kentten 37'sinin, Avrupa Birliği'nin (AB) 2030'dan itibaren uygulayacağı hava kirliliği sınırlarından en az birini mevcut ölçümlere göre karşılayamadığı belirlendi.

Sürdürülebilir kent ulaşımı alanında çalışan STK'lerin oluşturduğu Brüksel merkezli "Clean Cities" kuruluşunun "2026 Kent Sıralaması"nda, azot dioksit ve ince partikül madde düzeyleri AB'nin 2030'da uygulayacağı günlük ve yıllık sınır değerlerle karşılaştırıldı.

Araştırmayla ilgili yazılı açıklamaya göre, çalışmada ağırlıklı olarak Avrupa Çevre Ajansının ölçümlerinden yararlanıldı. Kirlilik düzeylerinin yanı sıra son 10 yıldaki değişim ve kentlerin ulaşım politikaları da değerlendirildi.

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İki kirletici için belirlenen günlük ve yıllık sınırların tamamını karşılayıp sıralamada "A" notu alan tek kentler Kopenhag ile Stockholm ve Helsinki metropol bölgeleri oldu. Dört sınır değerin hiçbirini karşılayamayan kent sayısı ise 18 oldu.

Son sırada Atina yer aldı

Zagreb, Bükreş ve Atina sıralamanın son üç sırasında yer aldı. Güney, Orta ve Doğu Avrupa'da bulunan 11 kentin tamamı ise en düşük iki not olan "E" ve "F"yi aldı.

İncelenen kentler arasında en yüksek ortalama azot dioksit düzeyine metreküp başına 37,6 mikrogramla Atina sahip oldu.

Sıralamada Belçika'nın Gent kenti dördüncü, Brüksel beşinci, Anvers ise 21'inci oldu.

Dünya Sağlık Örgütünün hava kalitesi kılavuz değerlerinin tamamını ise incelenen 40 kentin hiçbiri karşılayamadı.

Düşük emisyon bölgeleri katkı sağladı

Düşük emisyon bölgeleri, elektrikli otobüsler, okul çevrelerinde araç trafiğinin kısıtlanması ve bisiklet altyapısının geliştirilmesi gibi önlemlerin hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağladığı ortaya konuldu.

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Son 10 yılda azot dioksit düzeylerinde belirgin düşüş kaydedilen kentler arasında Kopenhag, Stockholm, Stuttgart, Oslo ve Londra gösterildi.

AB'nin yeni hava kalitesi kurallarına göre, azot dioksitin yıllık ortalama düzeyi 1 Ocak 2030'a kadar metreküp başına 20, ince partikül maddenin ise 10 mikrogramı aşmamalı.

Günlük ortalama sınırlar azot dioksit için 50, ince partikül madde için 25 mikrogram olarak belirlendi, her iki kirletici için de günlük sınırın yılda en fazla 18 gün aşılmasına izin veriliyor.

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