İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde ateşkes kapsamında belirlenen askeri konuşlanma ve tampon bölge hattı Sarı Hat çevresindeki üç bölgede "yoğunlaştırılmış operasyon" başlattı.
İsrail ordusunun askeri faaliyetleri, Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasına rağmen devam ediyor.
Operasyon nedeniyle Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Filistinli siviller yerlerinden edildi.
Filistinlilere bölgeyi terk etme çağrısı
Bureij ve Nuseyrat bölgelerinde harita üzerinde belirlenen üç yerleşim bloğunda yaşayan Filistinlilere, İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından bölgeyi terk etmeleri çağrısı yapıldı.
Aynı açıklamada şöyle denildi: "İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin orta kesiminde, Sarı Hat çevresinde bulunan 660, 661 ve 666 numaralı bloklarda terör altyapısını hedef alan askeri operasyona başladı"
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