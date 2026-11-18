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İsrailli bir savunma şirketinin, ABD ordusuyla 155 milimetrelik top mermisi tedariki için 830 milyon dolar değerinde 5 yıllık bir anlaşma imzaladığı bildirildi.

Misket bombası niteliğindeki ve atıldıktan sonra patlamadan yerde kalan mühimmat oranını sıfıra indirdiği öne sürülen mermilerin, ABD'nin aylık 100 bin top mermisi tedarik etme hedefi kapsamında kullanılacağı Haaretz gazetesinin haberinde yer aldı.

İsrail devlet şirketi Tomer ile ABD ordusu arasında imzalanan 5 yıllık anlaşmanın 155 milimetrelik top mermisi tedarikini kapsadığı ve değerinin 830 milyon dolar olduğu haberde kaydedildi.

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ABD makamlarının açıklamasında ise Tomer'in, her biri birden fazla hedefe yönelik onlarca küçük bomba (misket) içeren "Patlayıcı Gelişmiş Alt Mühimmat" sınıfı top mermileri üreteceği belirtildi.

ABD, aylık 100 bin top mermisi hedefine ulaşmakta zorlanıyor

Haberde, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik soykırıma varan saldırılarının ilk döneminde ABD'nin İsrail'e on binlerce top mermisi sevk ettiği hatırlatıldı.

Washington yönetiminin ise mevcut durumda aylık 100 bin top mermisi üretim hedefine ulaşmakta zorlandığı kaydedildi.

Teksas'ta ABD yönetiminin yarım milyar dolar kaynak aktardığı bir mermi üretim tesisinde geçen yaz yaşanan arızalar, robotik kolların kontrolden çıkması ve çıkan yangınlar nedeniyle üretimin uzun süre durduğu bilgisi de haberde yer aldı.

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Tomer'in gelirinin 261 milyon dolar olması bekleniyor

Tomer, ağırlıklı olarak Arrow füzeleri ve uydu fırlatma sistemlerinin yanı sıra güdümlü füze ile topçu roketleri için motor üretiyor.

İsrail'in orta ve güney kesiminde 3 tesisi bulunan Tomer'in bu yıl 261 milyon dolar gelir elde etmesi bekleniyor.

Habere göre bu rakam, net kar marjının yüzde 6,3'e ulaştığı 2025 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 40'lık bir artışa işaret ediyor.

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