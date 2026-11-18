Irak hükümeti, Ketaib Hizbullah ile gerilimin yaşandığı Curf es-Sahar'da güvenlik güçlerinin yeniden konuşlandırılmasını öngören bir plan hazırladı.

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Curf es-Sahar bölgesinin kontrolü konusunda Şii milis grubu Ketaib Hizbullah (Irak Hizbullah Tugayları) ile yaşanan gerilimin ardından Irak hükümeti, bölgede güvenlik güçlerinin yeniden konuşlandırılmasını öngören bir plan hazırladı.

Basına yansıyan ve Başbakanlık Askeri Ofisi tarafından hazırlanan belgeye göre, Babil vilayetinin kuzeyinde yer alan Curf es-Sahar'daki güvenlik sorumluluğu Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Haşdi Şabi ve Enerji Polisi arasında yeniden paylaştırılacak.

Enerji Polisi taburu petrol hatlarını koruyacak

Plan kapsamında Enerji Polisine bağlı bir tabur, bölgedeki petrol nakil hatlarının korunması ve güvenliğinin sağlanmasıyla görevlendirilecek.

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Irak Başbakanı Zeydi, 5 üst düzey güvenlik yetkilisini, Curf es-Sahar'daki petrol kaçakçılığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında görevden almıştı.

Ketaib Hizbullah ise bölgede petrol kaçakçılığı yaptığı yönündeki iddiaları reddetmiş, hükümeti kendilerine karşı siyasi baskı ve karalama kampanyası yürütmekle suçlamıştı.

Irak Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abbudi, Ketaib Hizbullah'a bölgeden çekilmesi için süre tanındığını açıklamış, Curf es-Sahar'a güvenlik güçlerinin gireceğini belirtmişti.

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Üst düzey soruşturma komisyonunun incelemelerinde petrol boru hatlarında usulsüzlükler tespit edildiğini bildiren Abbudi, bölgede ayrıca 2 rafineri, bir tanker ve çeşitli petrol depolama tankları bulunduğunu da söylemişti.

Curf es-Sahar'da sıkı önlemler sürüyor

Terör örgütü DEAŞ'ın Ekim 2014'te bölgeden çıkarılmasından bu yana Curf es-Sahar'da sıkı güvenlik önlemleri uygulanmaya devam ediyor.

Bölgede başta Ketaib Hizbullah olmak üzere bazı Şii milis gruplara ait askeri tesisler, silah depoları ve eğitim merkezleri bulunduğu öne sürülüyor.

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