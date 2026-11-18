Trump’tan Filipinler ile ticarette yeni adım: Anlaşma tamamlandı

ABD Başkanı Donald Trump, Manila'da Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos ile bir araya geldiği yemekte ABD ile Filipinler arasında çok büyük bir ticaret anlaşmasının tamamlandığını duyurdu. Anlaşmaya ilişkin ayrıntı vermedi.