Çoğunluğunu Honduras ve El Salvador'dan gelenlerin oluşturduğu yüzlerce göçmen, ABD'ye ulaşmak amacıyla kurdukları kafileyle Meksika'nın Chiapas eyaletine bağlı Metapa de Dominguez kentinde kara yolu boyunca ilerledi.
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Çoğunluğunu Honduras ve El Salvador'dan gelenlerin oluşturduğu yüzlerce göçmen, ABD'ye ulaşmak amacıyla kurdukları kafileyle Meksika'nın Chiapas eyaletine bağlı Metapa de Dominguez kentinde kara yolu boyunca ilerledi.
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