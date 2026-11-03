Turkcell’den COP31’e güçlü destek

Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, yeşil dönüşümü destekleyen teknolojileri ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla COP31’de yerini alıyor. Şirket, 9-20 Kasım arasında Antalya’da düzenlenecek konferansa Sektör Ortağı olarak destek veriyor. Aynı zamanda COP31’in resmi sanat programı COPArt’a Master Uygulama Ortağı olarak katkı sunuyor.

Kamu ve özel sektörü, sivil toplumu ve finans dünyasını iklim değişikliğiyle mücadele için bir araya getiren COP31, Türkiye’nin küresel iklim eylemindeki kararlılığını uluslararası arenaya taşıyacak. Turkcell de konferans kapsamında katılacağı oturumlarda yenilenebilir enerji yatırımlarını, enerji verimliliği çalışmalarını ve teknolojinin yeşil dönüşümdeki rolünü paylaşarak bu ortak çabaya katkı sunacak.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, COP31 iş birliğine ilişkin şunları söyledi:

“Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31’e sektör ortağı olarak destek vermekten gurur duyuyoruz. Turkcell olarak dijital dönüşüm ve yeşil dönüşümü birbirini tamamlayan iki önemli süreç olarak görüyoruz. Teknolojinin sunduğu imkanları iklim değişikliğiyle mücadelede somut kazanımlara dönüştürmek için çalışıyoruz. Bu anlayışla, 2050 net sıfır hedefimiz doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarımızı, sıfır atık projelerimizi ve karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. COP31’in, sürdürülebilir bir gelecek için ortak hedeflerimizi ileri taşıyacak ve yeni iş birliklerinin önünü açacak önemli bir buluşma olacağına inanıyoruz.”