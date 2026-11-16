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Çinli teknoloji üreticisi Huawei, katlanabilir akıllı telefon serisi Mate X'in sekizinci yıl dönümüne özel yayınladığı tanıtım videosunda Huawei Mate X8 modelini ilk kez sergiledi. Dairesel kamera adası ve içe doğru katlanan gövde yapısını koruyan yeni cihazın donanım özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatı ise henüz resmiyet kazanmadı.

Huawei Mate X8 tasarımı ve ekran detayları

Teknoloji şirketi Huawei, katlanabilir telefon ailesinin sekizinci yılı dolayısıyla hazırladığı resmi videoda Huawei Mate X8 modelinin hem kapalı hem de açık haldeki dış görünüşünü doğruladı. Yayınlanan görüntülerde arka paneldeki dairesel kamera modülü öne çıkarken, cihazın donanım bileşenleri, fiyat etiketi ve lansman takvimine dair resmi bir veri paylaşılmadı.

Önceki nesil katlanabilir telefon modeli Huawei Mate X7 ile benzer fiziksel oranlar taşıyan Mate X8, içe doğru katlanan menteşe tasarımını sürdürüyor. Bu form faktörü sayesinde telefon kapatıldığında ana ekran gövde içinde korunurken, ön yüzeydeki kapak ekranı aktif olarak kullanılabiliyor.

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Paylaşılan videoda ekran çerçeve kalınlıkları, menteşe mekanizmasının iç yapısı ve kamera sensörlerinin yerleşimi gibi teknik ayrıntılar yer almıyor. Ancak teknoloji kulislerinden sızan bilgilere göre cihazın ekran tarafında şu yeniliklerin bulunması bekleniyor:

Dış kapak ekranının yaklaşık 6,5 inç büyüklüğünde olacağı iddia ediliyor.

İçteki katlanabilir ana ekranın, 8 inçlik ekrana sahip olan Mate X7 modeline kıyasla 0,15 inç büyüyerek 8,15 inç boyutuna ulaşacağı öne sürülüyor.

Esnek iç panelin dayanıklılığını artırmak amacıyla geleneksel camlara kıyasla katlanmaya daha uygun olan UTG (Ultra Thin Glass / Ultra İnce Cam) teknolojisinin kullanılacağı belirtiliyor.

Beklenen işlemci, bellek ve renk seçenekleri

Donanım sızıntılarına göre Huawei Mate X8, gücünü şirketin LogicFolding 3D mimarisi üzerine inşa ettiği belirtilen Kirin 9050 Pro işlemcisinden alacak.

Bir önceki model olan Mate X7'de Kirin 9030 Pro yonga seti kullanıldığı göz önüne alındığında, yeni seride nesiller arası bir işlemci yükseltmesi yapılacağı tahmin ediliyor.

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Cihazın bellek, depolama ve renk yapılandırmalarına ilişkin basına yansıyan iddialar ise şu şekilde sıralanıyor:

Standart sürüm: 12 GB RAM ile birlikte 256 GB veya 512 GB dahili depolama alanı.

Koleksiyoncu sürümü: 16 GB RAM ile birlikte 512 GB veya 1 TB dahili depolama alanı.

Renk seçenekleri: Her iki versiyon için de Danxia Turuncu, Qingshan Brokar, Xueyu Beyaz, Cangqiong Siyah ve Zijin olmak üzere beş farklı alternatif.

Huawei tarafından şu ana kadar yalnızca dış tasarımı doğrulanan Mate X8'in renk adlandırmaları, teknik donanım listesi ve hangi küresel pazarlarda satışa sunulacağı henüz kesinleşmedi. Şirketin önümüzdeki günlerde düzenleyeceği resmi tanıtım etkinliğiyle birlikte cihazın tüm teknik detaylarını açıklaması bekleniyor.