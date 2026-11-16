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Türk Telekom COP31’i dünyaya bağladı: Eş zamanlı bağlı cihaz sayısında tüm COP’ların rekoru kırıldı

12:37, 16/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin

Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31’in dijital omurgasını uçtan uca entegre çözümlerle şekillendiriyor. Zirveyi yüksek hızda, kesintisiz biçimde tüm dünyaya bağlayan Türk Telekom’un ilk haftada gerçekleşen veri trafiği ve dijital kullanım rakamları küresel ölçekteki teknoloji ve operasyon gücünü bir kez daha ortaya koydu. Zirve alanında 1,3 milyon metre fiber hat, 400 GB bağlantı kapasitesi ve 18 mobil baz istasyonu sağlayan Türk Telekom, zirvenin ilk haftasında 250 TB sabit altyapı kullanımı, 130 TB mobil kullanım olmak üzere toplam 380 TB’ı aşan veri trafiğini kesintisiz taşıdı. Organizasyonda Birleşmiş Milletler’in liderler zirvesi etkinliklerine ev sahipliği yapan Mavi Bölge’de (Blue Zone) eş zamanlı bağlı cihaz sayısı 27 bin 794’e ulaşırken, bu sayı tüm COP buluşmalarındaki en yüksek seviye olarak tarihe geçti.

Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31’de üstlendiği Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji destekçiliği kapsamında zirvenin dijital altyapısını uçtan uca yönetiyor.

Türk Telekom, güçlü fiber ve mobil altyapısı, yeni nesil teknolojileri ve mühendislik birikimiyle uluslararası katılımcıları Antalya’dan dünyaya bağlıyor.

Türk Telekom, 1,1 milyon metrekarelik zirve alanında 1,3 milyon metre fiber hat, 400 GB bağlantı kapasitesi, 1.800 kablosuz erişim noktası ve 18 mobil baz istasyonuyla organizasyonun dijital ihtiyaçlarını karşılıyor.

  • Türk Telekom’un teknoloji gücü ve operasyonel kabiliyetini zirvenin ilk haftasında gerçekleşen dijital iletişim verileri de ortaya koydu. COP31’in ilk haftasında toplam 380 TB veri trafiği gerçekleşirken, mobil şebeke üzerinden 130 TB’lık kullanım, sabit ağ üzerinden ise 250 TB veri trafiği kaydedildi.

“Ülkemizin teknoloji birikimini ve dijital yetkinliğini her alanda güçlü biçimde temsil edeceğiz”

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Türk Telekom olarak 185 yılı aşkın geçmişimizden aldığımız güç ve birikimle, Türkiye’nin dijital geleceğini inşa etme sorumluluğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Ülkemizin teknoloji alanındaki potansiyelini küresel platformlara taşımayı, yerli mühendislik gücümüzü ve teknolojik yetkinliklerimizi uluslararası ölçekte görünür kılmayı önemsiyoruz. ‘Yarına Sözümüz Var’ yaklaşımımızla dijital dönüşümün sunduğu fırsatları toplumun tüm kesimleri için değere dönüştürüyor, teknolojinin daha sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamasına öncülük ediyoruz. Bu vizyonumuz doğrultusunda COP31 gibi tüm dünyanın takip ettiği bir organizasyonun Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji destekçisi olmaktan gurur duyuyoruz. Geleceğimizin şekilleneceği bu küresel organizasyonda yalnızca iletişim altyapısını sağlayan bir operatör olarak değil, mühendislik gücümüz, enerji verimliliğine odaklanan yenilikçi çözümlerimiz, operasyonel yetkinliğimiz ve sürdürülebilirlik vizyonumuzla sürecin önemli paydaşlarından biri olarak yer alıyoruz. Fiber ve mobil ağımızdan yeni nesil bağlantı teknolojilerine, veri merkezi kapasitemizden, network ve siber güvenlik operasyonlarına uzanan bütüncül bir sistemle zirvenin dijital ihtiyaçları için yüksek kapasite, hız ve güvenlik sunuyoruz. Dünya Antalya’da iklim değişikliğini ve geleceği konuşurken, zirvedeki bu konuşmaları teknoloji gücümüzle Antalya’dan tüm dünyaya taşıyoruz. Bu büyük operasyonu kesintisiz ve güvenilir biçimde sürdürmek için iki bin arkadaşımız sahada görev yapıyor. Organizasyonun ilk haftasında ortaya çıkan kullanım verileri de teknoloji yatırımlarımızın, güçlü altyapımızın ve operasyonel yetkinliğimizin somut bir göstergesi niteliğinde. Ülkemizin teknoloji alanındaki birikimini ve dijital yetkinliğini, her alanda güçlü biçimde temsil etmeyi sürdüreceğiz” dedi.


Eş zamanlı bağlı cihaz sayısında COP tarihinin rekoru kırıldı

Türk Telekom’un Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji destekçisi olarak yer aldığı COP31’de, Birleşmiş Milletler’in liderler zirvesi etkinliklerine ev sahipliği yapan Mavi Bölge’de eş zamanlı bağlı cihaz sayısı 27 bin 794’e ulaşarak COP organizasyonları tarihindeki en yüksek seviyeye çıktı.



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Başlıklar :ebubekir şahintürk telekomcop31
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Türk Telekom COP31’i dünyaya bağladı: Eş zamanlı bağlı cihaz sayısında tüm COP’ların rekoru kırıldı
Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin
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