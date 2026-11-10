Merz'e destek sadece Siyonistlerden

Alman Başbakanı Friedrich Merz’in, Yahudi sporcuları Berlin’de Başbakanlık’ta kabulünde kullandığı ifadeler Alman basınında geniş yankı buldu. Merz’in “İslam ülkelerinden Almanya’ya gelenler için de ülkemizin bu tarihsel sorumluluğu birebir aynı şekilde geçerlidir. Buna uymayan, ülkemizi terk etmek zorundadır” sözlerini Berliner Zeitung “Şansölye, Müslümanlar arasında antisemitizm halinde ülkeyi terk etmeyi talep ediyor” başlığıyla verdi. Yahudi yayın organı Jüdische Allgemeine “Merz, Müslümanlar arasında Yahudi düşmanlığı halinde ülkeyi terk etmeyi talep ediyor” başlığını kullanırken, İsrail’de yayımlanan Times of Israel de Merz’in “ülkemizi terk etmeli” sözünü manşete taşıdı. En net eleştiri, Müslüman toplumun yayın organı IslamiQ’dan geldi. Portal, açıklamanın “temel soruları gündeme getirdiğini” yazdı. IslamiQ’a göre açıklamanın sorunlu yönü “Bu sorumluluğun, Müslüman göçmenlere yönelik bir terk çağrısıyla toptan ilişkilendirilmesi.” Yorumda “İfade, Merz’in birinin bu tarihsel sorumluluğu yerine getirip getirmediğini neye göre belirlediğini açıkta bırakıyor” denildi. Ölçüt olarak da “dini ya da ailevi kökene dayalı toptan yakıştırmalar” yapılmaması gerektiği vurgulandı. Yazıda hukuki boyuta da dikkat çekildi ve “Siyasi bir terk talebi, hukuken uygulanabilir bir sınır dışı etme kararıyla aynı şey değildir” ifadesi kullanıldı. Dikkat çeken bir başka nokta, Merz'in koalisyon ortağı SPD’den ve muhalefetteki Yeşiller ile Sol Parti’den kamuoyuna yansıyan bir tepkinin gelmemesi. Merz’in kullandığı ifade tarzı Alman ırkçılarının sıkça kullandığı ‘‘Almanya’yı sevmeyen, Almanya’yı terk etsin’’ sloganın Müslümanlara uygulanmış hali.

GELECEĞİN BAŞBAKANI OLAMAZ

Sosyal medyadaki görüntülerde, 27 yaşındaki kişinin Meclis binası önündeki bayrak direğine tırmanarak önce Alman bayrağını çıkartıp yerine Filistin bayrağını astığı görüldü. Öte yandan Merz'in, dün Antalya’da başlayan BM İklim Konferansı COP31'e de katılmayacağını açıklaması da tepkilere sebep oldu. Merz, Westfalenpost gazetesine verdiği demeçte devlet ve hükümet başkanlarının 11 Kasım’da yapacağı zirveye gitmeyeceğini ifade etti. Katılmama gerekçesini aynı gün 71. yaşına girecek olmasıyla izah eden Merz, o gün eşi ve kendisini ziyarete gelen kızıyla bir İtalyan restoranında yemek yiyeceğini, bunun kendisi için en büyük hediye olduğunu söyledi.Almanya’yı zirvede SPD’li Çevre Bakanı Carsten Schneider temsil edecek. Karar, Alman muhalefetinden tepki aldı. Yeşiller Meclis Grubu Başkanı Katharina Dröge, Alman İkinci Televizyonu ZDF’de “Bu gerçekten kötü bir sinyal” dedi. İklim aktivisti ve Yeşiller üyesi Luisa Neubauer ise Merz’in yokluğunu “dünya kamuoyuna verilebilecek en kötü sinyal” olarak değerlendirdi. Sol eğilimli TAZ gazetesi de, “Dünya İklim Konferansı’na gitmeyen bir başbakan, geleceğin başbakanı olamaz” diye yazdı.

‘Yahudileri korumak tarihi sorumluluğumuz’

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Müslümanları hedef alan açıklamalarını Münih’te Ohel Jakob Sinagogu'nun açılışının 20. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada da sürdürdü. Törende Yahudi kippası takan Merz, Almanya'daki Yahudi varlığının önemine işaret ederek, "Yahudi yaşamını korumak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" dedi. Merz, İsrail'in yanında yer aldıklarını hatırlatarak, "İsrail'in yanında sarsılmaz biçimde duruyoruz. Yahudilerin dünyanın herhangi bir yerinde azınlık olarak korunmaya muhtaç olmadığı, barbarlığın yeniden güç kazandığı ülkelerden kaçtıklarında sığınabilecekleri bir ülkenin, bir devletin bulunmasını destekliyoruz. Bu da tarihsel sorumluluğumuzun bir parçasıdır" diye konuştu. Merz, ayrıca Almanya'da antisemitizmin (Yahudi karşıtlığı) yeniden her yerde görüldüğünü iddia etti.

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