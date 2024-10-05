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Ekonomi
Bakan Bayraktar'dan kıtalar arası enerji çalışmalarına ilişkin ilk paylaşım

Bakan Bayraktar'dan kıtalar arası enerji çalışmalarına ilişkin ilk paylaşım

14:535/10/2024, Cumartesi
AA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sao Tome ve Prinsipe Altyapı ve Doğal Kaynaklar Bakanı Jose do Nascimento Carvalho de Rio
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sao Tome ve Prinsipe Altyapı ve Doğal Kaynaklar Bakanı Jose do Nascimento Carvalho de Rio

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sao Tome ve Prinsipe Altyapı ve Doğal Kaynaklar Bakanı Jose do Nascimento Carvalho de Rio ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Bayraktar görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada; "Görüşmede Sao Tome ve Prinsipe'nin offshore sahalarında hidrokarbon alanında geliştirebileceğimiz işbirliklerini değerlendirdik. Somali'yle yaptığımız anlaşmayla başlattığımız kıtalar arası çalışmalarımızı genişletmek için uluslararası enerji diplomasimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sao Tome ve Prinsipe Altyapı ve Doğal Kaynaklar Bakanı Jose do Nascimento Carvalho de Rio ile ülkenin offshore sahalarında hidrokarbon alanında işbirliklerinin değerlendirildiğini bildirdi.


Sosyal medya platformu X'te görüşmeye ilişkin paylaşım yapan Bakan Bayraktar paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'da Sao Tome ve Prinsipe Altyapı ve Doğal Kaynaklar Bakanı Jose do Nascimento Carvalho de Rio ile bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede Sao Tome ve Prinsipe'nin offshore sahalarında hidrokarbon alanında geliştirebileceğimiz işbirliklerini değerlendirdik. Somali'yle yaptığımız anlaşmayla başlattığımız kıtalar arası çalışmalarımızı genişletmek için uluslararası enerji diplomasimizi sürdürüyoruz."

Somali sularında işbirliği ve keşif çalışmaları

Öte yandan, bugün, Türkiye-Somali ilişkileri için kritik bir anı işaret ediyor.
Türkiye'nin denizcilik alanındaki gururu olan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, İstanbul Boğazı'nda düzenlenen bir veda töreninin ardından Somali'ye doğru yola çıktı.
Bu misyon, Türkiye ile Somali arasında imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması sayesinde mümkün hale geldi ve Somali sularında işbirliği ve keşif çalışmalarının artması için zemin hazırlıyor.
Bu anlaşma Savunma ve Ekonomi İşbirliği Çerçeve anlaşmasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Oruç Reis'i Somali'ye uğurladı

Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Araştırma Gemisi, Somali görevi öncesinde İstanbul Boğazı’nda halkın ilgisiyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni Dolmabahçe'de düzenlenen törenle Somali'ye uğurladı. Görev için hazırlıklarını tamamlayan gemi, Somali açıklarında yürütülecek deniz araştırmalarına katılacak. Oruç Reis, stratejik önem taşıyan bu göreve İstanbul’dan uğurlanırken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı firkateynler de boğaz geçişi sırasında ona eşlik etti. Geminin Somali'deki görevinde, denizaltı kaynakları ve doğal zenginliklerin araştırılması amaçlanıyor. Bu görev, Türkiye’nin deniz araştırmaları ve savunma kabiliyetlerini uluslararası arenada güçlendirme adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Türkiye daha önce yapılmayanı başaracak: Petrol keşfi an meselesi

Türkiye enerji bağımsızlığı için çalışmalarına son sürat devam ederken, bir yandan da açık denizlerdeki bayrağını dalgalandırıyor. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Araştırma Gemisi, Somali görevi için hazır. Somali açıklarındaki 3 ruhsat sahasında bu sahalara özel olarak ilk defa üç boyutlu sismik çalışma icra edecek Oruç Reis, yaklaşık 7 ay sürmesi beklenen faaliyet sırasında hem doğal gaz hem de petrol için veri toplayacak. Toplanan veriler Ankara'da analiz edilerek sonuçlara bağlı olarak belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmaları başlayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bu kapsamda aramanın ilk adımı sismik faaliyet. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Oruç Reis'i sismik çalışmalar yapmak üzere Somali'ye uğurlayacağız. Oruç Reis, belirlenmiş deniz yetki alanında bugüne kadar hiç yapılmamış 3 boyutlu sismik çalışma yapacak. Oruç Reis'in çalışacağı alanın petrol emareli bir bölge olduğunu öngörüyoruz." ifadelerini kullandı. Yeni görevde petrol keşfi an meselesi olurken Oruç Reis daha önce yapılmayanı başarmış olacak.

Türkiye yeni bir döneme giriyor: Bakan Bayraktar 'İzin süreçlerinde iyileştirme yapılacak' diyerek duyurdu

Isınmada, binalarda, sanayi ile ulaştırma sektörlerinde ve yapay zeka kaynaklı ihtiyaçlarda elektrik enerjisi kullanımının yaygınlaşmasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çalışmaların hızlandırdı. Bakan Alparslan Bayraktar, yenilenebilir enerjide toplam 80 bin megavat kapasite tahsisi yapıldığını belirterek, her yıl 8 ila 10 bin megavatlık kurulu gücün devreye alınabileceğini söyledi. Bayraktar ayrıca, dışa bağımlılığın azaltılması ve "2053 karbon nötr ekonomi" hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji ve verimlilik konularına dikkat edileceğini dile getirip "Reformlarımızın başında izin süreçleriyle ilgili bir iyileştirme var. Bunun çok kısa zaman içerisinde bu yıl içerisinde inşallah meclisimizin gündemine getirmeyi planlıyoruz" dedi.


#Alparslan Bayraktar
#Sao Tome ve Prinsipe
#Somali
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

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