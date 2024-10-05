Bakan Bayraktar'dan kıtalar arası enerji çalışmalarına ilişkin ilk paylaşım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sao Tome ve Prinsipe Altyapı ve Doğal Kaynaklar Bakanı Jose do Nascimento Carvalho de Rio ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Bayraktar görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada; "Görüşmede Sao Tome ve Prinsipe'nin offshore sahalarında hidrokarbon alanında geliştirebileceğimiz işbirliklerini değerlendirdik. Somali'yle yaptığımız anlaşmayla başlattığımız kıtalar arası çalışmalarımızı genişletmek için uluslararası enerji diplomasimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sao Tome ve Prinsipe Altyapı ve Doğal Kaynaklar Bakanı Jose do Nascimento Carvalho de Rio ile ülkenin offshore sahalarında hidrokarbon alanında işbirliklerinin değerlendirildiğini bildirdi.