BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Erkan Kork: Çocuklarınıza kodlamayı öğretin

BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Erkan Kork, 6. Dijital CEO ve Liderler Zirvesi Vizyon100 programında “Türk gençliği gerçekten bilinçli ve okuyarak geliyor. Buradan bütün ebeveynlere tavsiyem, lütfen çocuklarınızı anaokulundan itibaren kodlamaya gönderin. Üniversitede hangi bölümleri bitirirseniz bitirin, çocukluğundan beri kodlamayla yetişen bir çocuk bütün mesleklerde etkin olacaktır” dedi.
Çeşme'de 6. Dijital CEO ve Liderler Zirvesi Vizyon100 programı düzenlendi.
Programa Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat çevrimiçi olarak bağlanırken, Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan, BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Kork ve sektör temsilcileri ise yerlerini aldı.
Programda 'Teknoloji ve Yetenek Yönetimi', 'Perakende, Sağlık ve Servisler', 'Finans, Sigorta ve Fintech', 'Sanayi ve üretim', 'Ulaşım, Otomotiv ve Lojistik' ile 'Girişimcilik' konuları ele alındı.