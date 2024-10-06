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Ekonomi
Yüksek gelir ligine 705 dolar kaldı

Yüksek gelir ligine 705 dolar kaldı

Cabir Turğut
04:006/10/2024, Pazar
G: 6/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye, Orta Vadeli Program’da yıl sonu için belirlediği 15 bin dolarlık kişi başı milli gelir hedefini yakalarsa yüksek gelirli ülkeler ligine girecek. Dünya Bankası’nın 14 bin 5 dolara güncellediği eşik değere göre, Türkiye’nin yüksek gelir çıtasına ulaşmasına 705 dolarlık bir fark kaldı.

1,2 trilyon doları aşan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ile dünyanın en büyük 20 ekonomisi içinde yer alan Türkiye, yeni Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu için belirlediği 15 bin dolarlık kişi başına düşen milli gelir hedefini yakalarsa yüksek gelirli ülkeler grubuna girecek. Dünya Bankası, tüm ekonomileri sınıflandırarak 4 kategoriye ayırıyor. Dünya Bankası’nın 1 Temmuz 2024 tarihinde güncellediği eşik değerlere göre, kişi başı geliri 1.145 doların altında olan ülkeler “düşük gelirli”, 1.146-4 bin 515 dolar arasında olanlar “alt orta”, 4 bin 516-14 bin 5 dolar arasında olanlar “üst orta”, 14 bin 5 dolar ve daha fazla olanlar ise “yüksek gelirli” sayılıyor. Türkiye’de 2024’ün ikinci çeyreği itibarıyla yıllıklandırılmış bazda Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’nın 1,2 trilyon doların üzerine çıktığı görülüyor. 2023’ün ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış GSYH tarihte ilk defa 1 trilyon dolar sınırını aşmıştı. Kişi başına düşen milli gelir ise 11 bin 985 dolarla 2014’ten beri en yüksek seviyeye ulaşmıştı.


2025 HEDEFİ 15 BİN DOLAR

Ekonominin 3 yıllık yol haritasını belirleyen yeni Orta Vadeli Program’a göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’nın gelecek yıl 1 trilyon 465 milyar dolara, 2026’da 1 trilyon 642 milyar dolara ve 2027’de 1 trilyon 774 milyar dolara yükseleceği tahmin ediliyor. Şu an itibarıyla 13 bin 300 dolar olan kişi başına düşen milli gelirin de yıl sonunda 15 bin dolara çıkması öngörülüyor.


ŞU AN ÜST-ORTA SINIFINDAYIZ

2025 hedefinin gerçekleşmesiyle Türkiye, Dünya Bankası'nın kriterlerine göre yüksek gelirli ülkeler sınıfına girecek. Böylece, Türkiye 2005'ten beri bulunduğu üst-orta gelirli ülkeler sınıfının üzerine çıkmış olacak. Yüksek gelirli ülke kategorisi için geçerli eşik değer, Çin, Japonya, İngiltere, ABD ve Euro Bölgesi'nin GSYH deflatörlerinin ağırlıklı ortalamasına dayanıyor. GSYH’nin ekonomik kapasitenin geniş kapsamlı bir göstergesi olarak kullanıldığı gelir sınıflandırması, ülkelerin gelişmişlik düzeyini yansıtıyor.


YAPISAL DÖNÜŞÜMLE BAŞARIRIZ

14 bin 5 dolara güncellenen eşik değere göre, Türkiye’nin 2024 yılının ikinci çeyreğinde ulaştığı kişi başına milli geliri ile Dünya Bankası şartı arasında 705 dolarlık bir fark oluştu. Yapısal dönüşümlerle, sanayide verimliliği ve rekabet gücünü artırmayı hedefleyen Türkiye’nin sınıflandırmadaki yeni konumunu, 2024’ün tamamında sergileyeceği GSYH performansı ve erişeceği kişi başına milli gelir düzeyi ile Dünya Bankası’nın 1 Temmuz 2025’te tekrar güncelleyeceği eşik değerler belirleyecek.


#Ekonomi
#gelir
#OVP

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