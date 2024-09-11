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Ekonomi

Bütçeye enflasyon ve tasarruf ayarı

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında 2025 yılı bütçesinin yüzde 30 artışla 15,6 trilyon liraya çıkarılması öngörülüyor. Bütçede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 1,2 trilyon lira pay ayrılması planlanıyor. Böylece emekli aylıklarında yaşanacak artış için de ayrılan ödenek genişleyecek.

Uğur Duyan
04:00 - 11/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 06:05 - 11/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ekonomi yönetimi, enflasyonda düşüşün sağlanmasına paralel olarak 2025 bütçesini de düşük enflasyonu destekleyecek biçimde hazırladı. 17 Ekim'de açıklanacak olan 2025 bütçesi, 2024 bütçesine oranla yüzde 30 daha büyük olacak. Bu çerçevede, cari açık ve enflasyon hedefleri, Orta Vadeli Program ile uyumlu olacak.


%30 ARTIŞ BEKLENİYOR

2025 yılının bütçesine ilişkin ilk ipuçları Orta Vadeli Program'da verildi. 2024 yılı bütçesi 11,1 trilyon lira olarak açıklanmıştı. OVP’deki verilere göre, gelecek yılki bütçenin 15,6 trilyon lira olması bekleniyor. Böylece gelecek yıl bütçede yüzde 30 oranında artış yaşanacak. Bütçedeki yüzde 30'luk artışın enflasyon, cari açığı düşürme, kamuda tasarruf ve verimlilik stratejisiyle uyumlu olması için yatırım ödenek ve keseneklerinde kayda değer artış olmayacak.


AĞIRLIKLI PAY HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NA

Gelecek yılın bütçesinde ağırlıklı pay Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na aktarılacak. Önümüzdeki yıl, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin 6,9 trilyon lira olması öngörülüyor. Bakanlığın bütçesindeki artış, tasarruf birikimin tekelleştirilmesi olarak değerlendiriliyor. 2024 yılında 2,7 trilyon lira bütçe ayrılması beklenen Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesindeki yüzde 255’lik artışla, kamudaki tasarruf ve verimlilik akışının tek elden yönetilmesi sağlanacak.


#Ekonomi
#OVP
#enflasyon
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