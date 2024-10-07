Maliye’den vergi tahsilatını kolaylaştıran adım

Yıl sonlanmadan vergileri ve cezalarını tahsil etmek isteyen Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi cezalarında indirimlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar için 11 sayfalık özel bir broşür yayınladı. Vergi cezalarındaki indirimlerden yararlanmak isteyen vergi mükelleflerinin yapması gerekenler sıralandı. Broşürdeki bilgilendirmelere göre; bu yıl 23 bin lirayı aşmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için indirim oranı yüzde 50 artırımlı olarak uygulanabilecek.





DAVAYI ÇEKENE İNDİRİM

Vergi cezası borcunun gelmesinin üzerinden bir ay geçmeden başvuru yapılması halinde tüm vergi mükellefleri indirimlerden yararlanabilecek. Bunun yanı sıra vergi cezası için dava açanlara da kolaylık sağlanacağı belirtiliyor. Dava açan mükelleflerin davalarını geri çekmeleri durumunda indirim uygulanacağı belirtiliyor. Ancak indirimden sonra dava açılması halinde indirimin de iptal edileceği de belirtiliyor.





MÜKELLEFE YÖNERGE

Vergi mükelleflerinin indirimden faydalanması için adım adım tüm işlemleri sıralayan broşüre Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden ulaşım sağlanabiliyor. Bu indirim uygulaması kapsamına hangi cezaların girdiği, indirim uygulamasından kimlerin yararlanabileceği, ceza indirimlerinin şartları ve oranları, başvurunun nereye ve nasıl yapılacağı, indirimler sonrası ödemenin ne zaman ve nasıl yapılacağı gibi bilgilerin tamamı yer alıyor.











