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Başarı dijitalleşme ve tasarımla gelecek

Başarı dijitalleşme ve tasarımla gelecek

Mehmet Ali Parto
04:006/10/2024, Pazar
G: 6/10/2024, Pazar
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Ahmet Fikret Kileci - Mustafa Gültepe
Ahmet Fikret Kileci - Mustafa Gültepe

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen ‘Doku Kumaş Tasarım Yarışması’ ödülleri Gaziantep’te sahiplerini buldu. GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "Eski yaptıklarımızdan vazgeçip yeni şeyler yapmamız lazım. Bunun da bir numaralı yolu tasarımdan, sürdürülebilirlikten ve dijitalleşmeden geçiyor" dedi.

Genç tasarımcıları Türk tekstil sektörüne kazandırmak için Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen toplam 1.95 milyon TL ödüllü ‘Doku Kumaş Tasarım Yarışması’nın finali Gaziantep’te gerçekleştirildi. GAİB Hizmet Binası’ndaki törene Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, milletvekilleri, çok sayıda birlik, oda başkanı, bakanlık ve kamu kurumu temsilcileri katıldı.


YENİ ŞEYLER DENEMELİYİZ

Yarışma finalinde konuşan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, şunları kaydetti: “Türkiye’de tekstil, lokomotif sektörlerden biri. İçinde bulunduğumuz konjonktürde işlerimizde bazı zorluklarla karşılaşıyoruz. Burada yapmamız gereken çok akıllıca işler var. Eski yaptıklarımızdan vazgeçip yeni şeyler yapmamız lazım. Bunun da bir numaralı yolu tasarımdan, sürdürülebilirlikten ve dijitalleşmeden geçiyor. Değişen dünya düzenine ayak uydurmamız gerekiyor. Biz artık üçüncü dünya ülkesi değiliz, olmamalıyız da. Bir üst sınıfa geçebilmemiz için bu yenilikleri yapmamız gerekiyor."


İHRACAT 60 MİLYAR DOLARI GÖRMELİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise, sektörün potansiyelinden bahsetti. Gültepe şöyle konuştu: “Tekstil, 33 milyar doların üzerinde bir ihracatı sahiplenmiş, 1 milyon kişinin üzerinde bir istihdama kavuşmuş, ihracatı Türkiye’ye öğretmiş geleneksel sektörlerin başında geliyor. Katma değer diyoruz, bu yarışmalar bu yüzden düzenleniyor. Dünyadaki değişime ayak uydurduğumuz sürece başarılı olabiliriz. Özellikle gençlerimize dokunarak kilogram başına 1,5 dolar olan ihracatı üç dolar üzerine çıkarmalıyız. 33 milyar dolar olan ihracatı bizim en kısa zamanda 50, 60’lara çıkarmamız lazım. Sektörde bu potansiyel var."


TOPLAMDA 1 MILYON 950 BIN TL ÖDÜL VERILDI

Tekstil ve moda tasarımı öğrenci ve mezunlarının özgün tasarımları ile katılabildiği Doku Kumaş Tasarım Yarışması, önceki yıllarda olduğu gibi dokuma, örme ve baskı olmak üzere 3 ayrı kategoride düzenlendi. 30 tasarımcının katıldığı ve 120 tasarımın finalde yarıştığı yarışmada Dokuma’da; Emir Nur Sakar, Örme’de Gizem Akyol, Baskı’da Sümeyye Bulut birinci olarak 300 bin TL’lik para ödülü almaya hak kazandı. İkincilere 200 bin TL ve üçüncülere de 100 bin TL para ödülünün verildiği yarışmada 150 bin TL tutarındaki ‘Sürdürülebilirlik Özel Ödülü’ ise Tuğçe Kelemci’nin oldu.


#Ekonomi
#başarı
#dijitalleşme

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