Akıllı telefonların yarışı

Her yıl olduğu gibi eylül ayıyla beraber, teknoloji şirketleri peşi sıra yeni amiral gemilerini piyasaya sürdü. Fiyat ve performans açısından üst düzey seviyede olan modellere yapay zekâ damgasını vurmuş durumda. Hemen her ürün, geleceğin teknolojisi yapay zeka alanında büyük bir rekabetin yaşanacağını gösteriyor. Meraklısının yakından takip ettiği akıllı telefon piyasasında üst düzey modelleri tanımlamak için kullanılan ‘amiral gemi’lerin öne çıkanlarını sizler için derledik. Şimdiden söyleyelim bu sezon teknoloji meraklılarını heyecan dolu modeller bekliyor.





APPLE’IN YENİ MODELİ YİNE TARTIŞMA KONUSU

Eylül başında tanıtılan iPhone 16 ve 16 Pro modelleri, kuşkusuz son dönemin en çok tartışılan modellerinden oldu. Tasarım olarak iPhone 15 Pro modeli ile neredeyse aynı olan iPhone 16 Pro; yapay zeka, kamera ve ekran özellikleriyle farklılaşıyor. Cihazda, 48 megapiksellik ƒ/2.2 diyafram açıklığına sahip Ultra Geniş kamera bulunuyor. Ürün bunun dışında iki farklı özellikteki kamerasıyla iddialı. 8,25 mm kalınlık ve 199 gram ağırlığa sahip olan model, 6,3 inç büyüklüğünde OLED bir ekrana sahip. iPhone 16 Pro ortalama 90 ila 100 bin lira civarında satılıyor.





HUAWEI’DEN DÜNYADA BİR İLK

Bu yılın heyecan verici amiral gemilerinden bir diğeri Huawei Mate XT oldu. Dünyanın ilk seri üretimdeki üç katlı cep telefonu, yalnızca teknolojide büyük bir atılım yapmakla kalmadı, aynı zamanda benzer modelleri kullanmak zorunda kalan kullanıcı deneyiminde de yeni bir standart belirledi. Katlanmış halde 6,4 inç, açıldığı zaman ise 10,2 inç gibi devasa boyuta sahip cihaz 3K çözünürlüğünde LTPO OLED ekranlara özelliklerine sahip. Tam olarak açıldığında 3,6 milimetrelik kalınlığı yanında tam olarak kapandığında 2 ekranlı Galaxy Fold 6 serisinden bile ince bir şekle bürünüyor. Ürün ülkemizde 180 bin lira civarında satışta olacak.





YENİ NESİL KAMERA

Leica iş birliğiyle geliştirilen Xiaomi 14T Serisi’nin küresel lansmanı Berlin’de gerçekleşti. Ülkemizde de ön satışta olan 14T’nin. 50 MP ana kamerası, Light Fusion 900 görüntü sensörü ile eşleştirilmiş geniş bir ƒ/1.6 diyafram açıklığı ve en yeni Leica Summilux optik lens özellikleri bulunuyor. Xiaomi 14T Pro’nun 12GB+1TB versiyonu 46,999 TL, 12GB+512GB versiyonu 42,999 TL ve 12GB+256GB versiyonu 39,999 TL fiyatıyla ön satışa açıldı.





KATLANABİLİRDE YENİ CİHAZLAR

TECNO, iş yerindeki profesyoneller ve içerik üreticiler için daha fazla verimlilik sağlayan, yapay zeka ile geliştirilmiş ikinci nesil katlanabilir akıllı telefonu PHANTOM V Fold2 5G’yi tanıttı. Büyük ekranlı katlanabilir cihazların inanılmaz olanaklarını kucaklayan bu akıllı telefon, fütüristik yapay zeka teknolojisine sahip. PHANTOM V Fold2 5G, yükseltilmiş Gemini entegreli Ella AI Assistant, AI Artboard, AI Wallpaper ve daha fazlasını içeren TECNO’nun yepyeni TECNO AI yapay zeka işlevleri paketi ile donatıldı. Ayrıca 30-120° gezinme özelliğine sahip 6,42» dış ve 7,85» ana 120Hz LTPO ekranlar, güçlü bir 5750mAh Aircell pil, 70W şarj ve Ultra Net Beş Kameralı Görüntüleme Sistemi ile gelişmiş donanımının yanı sıra yeni PHANTOM V Pen kalemi de destekliyor.



