Cep telefonlarının beyin sağlığı ve dikkat üzerindeki etkileri tartışılmaya devam ederken Dünya Sağlık Örgütü, endişe veren tartışmalara noktayı koydu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), uzun süredir gündemden düşmeyen cep telefonlarının beyin kanseri riski üzerindeki etkilerini açıkladı. Peki cep telefonları beyin kanseri riskini tetikliyor mu? Cep telefonunun zararları neler? Ayrıntılar haberimizde...
Cep telefonlarına ve kablosuz cihazlara olan bağımlılık arttıkça radyo dalgalarına maruz kalma ve radyasyonun etkileri de en çok araştırılan konular arasında yerini aldı.
Cep telefonları kanser riskini etkiliyor mu?
Hipofiz bezi, tükürük bezi kanseri ve lösemi tek tek incelendi
İnsanlar için muhtemel kanserojen
Radar çalışmaları mevcut
Cep telefonunun zararları neler?
Düzensiz cep telefonu kullanımı uyku bozukluklarına yol açar
Aşırı telefon kullanmak ve sık mesaj yazmak omuz, boyun ve baş ağrılarına sebep olur.