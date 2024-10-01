Danimarka Kanser Enstitüsü'nde Poulsen,

"Genel popülasyonda cep telefonu kullanımı ile bu tümörlerin görülme riski arasında güçlü bir korelasyon yok gibi görünüyor"

dedi. Harbo Poulsen asıl sorunun, çok ağır veya uzun süreli cep telefonu kullanıcılarının bir kısmı üzerinde bir etki olup olamayacağını ancak bunun yine de

“son derece nadir”