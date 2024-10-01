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DSÖ'den dikkat çeken araştırma: Cep telefonu kullanan milyonlarca insanı ilgilendiriyor

DSÖ'den dikkat çeken araştırma: Cep telefonu kullanan milyonlarca insanı ilgilendiriyor

Seda Ekinci
11:541/10/2024, Salı
G: 1/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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DSÖ uzun süredir gündemden düşmeyen o soruya cevap verdi
DSÖ uzun süredir gündemden düşmeyen o soruya cevap verdi

Cep telefonlarının beyin sağlığı ve dikkat üzerindeki etkileri tartışılmaya devam ederken Dünya Sağlık Örgütü, endişe veren tartışmalara noktayı koydu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), uzun süredir gündemden düşmeyen cep telefonlarının beyin kanseri riski üzerindeki etkilerini açıkladı. Peki cep telefonları beyin kanseri riskini tetikliyor mu? Cep telefonunun zararları neler? Ayrıntılar haberimizde...

Cep telefonlarına ve kablosuz cihazlara olan bağımlılık arttıkça radyo dalgalarına maruz kalma ve radyasyonun etkileri de en çok araştırılan konular arasında yerini aldı.


Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), uzun süredir gündemden düşmeyen cep telefonlarının beyin kanseri riski üzerindeki etkilerini tek tek açıkladı.
DSÖ'nün konuya ilişkin yaptığı çalışma, beyin kanseri ile cep telefonu arasında bir bağlantı olmadığını resmen gözler önüne serdi.

Cep telefonları kanser riskini etkiliyor mu?

DSÖ tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada cep telefonlarının DNA’ya zarar vermeyecek düzeyde radyasyon yaydığı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi;

Araştırma, 1990'lardan beri yaygın olarak kullanılan cep telefonlarının beyin kanseri riskini etkileyip etkilemediğini incelemek amacıyla gerçekleştirildi.
Sonuçlar, cep telefonlarının, DNA'ya zarar vermeyecek kadar düşük düzeyde radyasyon yaydığını ortaya koydu.
Araştırmaya, Avustralya hükümetinin radyasyon koruma otoritesi de dahil olmak üzere
10 ülkeden 11 araştırmacının katkıda bulunduğu 1994-2022 yılları arasındaki 63 çalışma dahil edildi.

İnceleme çalışması,
cep telefonları, televizyon gibi insan yapımı cihazların ürettiği radyo dalgalarının insan beyni üzerindeki etkisini analiz etti.

Hipofiz bezi, tükürük bezi kanseri ve lösemi tek tek incelendi

Cep telefonlarıyla ilgili yapılan araştırmada, yetişkinlerde ve çocuklarda beyin tümörlerini ve cep telefonları ve diğer kablosuz cihazların kullanımıyla ilişkili olarak
hipofiz bezi, tükürük bezi kanseri ve lösemi tek tek incelendi.

Danimarka'da yaklaşık 358.000 cep telefonu abonesini kapsayan bir araştırma da meta-analize dahil edildi, ancak yeni çalışmada yer almadı.

Danimarka Kanser Enstitüsü'nde Poulsen,
"Genel popülasyonda cep telefonu kullanımı ile bu tümörlerin görülme riski arasında güçlü bir korelasyon yok gibi görünüyor"
dedi. Harbo Poulsen asıl sorunun, çok ağır veya uzun süreli cep telefonu kullanıcılarının bir kısmı üzerinde bir etki olup olamayacağını ancak bunun yine de
“son derece nadir”
olacağını söyledi.

İnsanlar için muhtemel kanserojen

DSÖ 2011 yılında cep telefonlarının
"insanlar için muhtemelen kanserojen"
olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu. Bu alanda çalışan araştırma grubu o zamandan beri cep telefonu ile kanser arasında potansiyel bağlantılar üzerine büyük ölçekli çalışmalar yürütüyor.

Harbo Poulsen, telefonlara bağlı potansiyel sağlık riskleri üzerine yapılan araştırmalarda, herhangi bir ilişkinin radyasyondan mı, gece ışığa maruz kalmaktan mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığının genellikle belirsiz olduğunu söyledi.

Özellikle, yeni
çalışmanın kırılma noktası, eski nesillere göre daha yüksek bir frekans spektrumunda çalışan 5G ağlarının hala nispeten yeni olduğu 2022 yılında idi.

Radar çalışmaları mevcut

Elwood,
"Henüz 5G ağlarıyla ilgili önemli bir çalışma yok, ancak benzer yüksek frekanslara sahip radar çalışmaları var; bunlar ise artan bir risk göstermiyor"
dedi.

Cep telefonunun zararları neler?

Cep telefonunu uzun süre kullanmak gözlerinize de zarar verir

Düzensiz cep telefonu kullanımı uyku bozukluklarına yol açar

Cep telefonunu çok fazla kullanan kişilerde görüş alanında daralma ve yoğun strese görülebilir.

Aşırı telefon kullanmak ve sık mesaj yazmak omuz, boyun ve baş ağrılarına sebep olur.

Başınız çok ağrıyorsa ve dikkat bozukluğu yaşıyorsanız, cep telefonu ile aranıza mesafe koymalısınız.

Cep telefonları uzaktan patlatılabilir mi? Çağrı cihazları nasıl ölümcül silaha dönüştü? Bilişim ve Siber Güvenlik Araştırmacısı Ümit Sanlav Yeni Şafak için cevapladı

Terör devleti İsrail'in, Lübnan merkezli Hizbullah mensuplarını hedef aldığı kanlı siber saldırının ardından teknolojik cihazların uzaktan hacklenerek patlatılabilme ihtimali yeniden gündeme geldi. Peki, akıllı telefonlar gibi modern cihazların bataryalarının uzaktan kontrol edilip patlatılması mümkün mü? Cep telefonları uzaktan patlatılabilir mi? Tehlike arz eden sadece telefon ve bilgisayarlarımız mı? İsrail'in kanlı saldırısının ve Lübnan hükümetinin "ellerinizdeki çağrı cihazlarından bir an önce kurtulun" talimatının ardından Bilişim ve Siber Güvenlik Araştırmacısı Ümit Sanlav, merak edilen tüm soruları Yeni Şafak'a cevapladı. İşte tüm detaylar...


#DSÖ
#araştırma
#cep telefonu

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