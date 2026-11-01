Yapay zekâ siber güvenliğe tehdit
Yapay zekâ destekli siber saldırıların artması, küresel siber güvenlik alanındaki endişeleri artırırken uzmanlar önümüzdeki aylarda daha büyük tehditlerle karşılaşılabileceği uyarısında bulunuyor. İnternet sitelerinin önemli bir bölümünde kullanılan PHP programlama dilinde tespit edilen kritik bir güvenlik açığı, saldırganların siteleri ele geçirme riskini gündeme getirdi.
Güvenlik uzmanları, açığın etkilerini azaltmak için sistemlerin hızla güncellenmesi gerektiğini belirtirken eski ve karmaşık altyapılarda bu sürecin uzayabileceğine dikkat çekiyor.
YAZILIMLAR GÜNCEL TUTULMALI
Anthropic’in bilgi güvenliği sorumlusu Jason Clinton ise önümüzdeki aylarda çok sayıda güvenlik açığının ortaya çıkabileceği ve kritik altyapıların bunlara zamanında müdahale etmekte zorlanabileceği uyarısında bulunuyor. Clinton, Siemens sistemlerindeki belirli bir güvenlik açığına ilişkin ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) bildirimine de dikkat çekiyor. Bildirimde yazılımların güncel tutulmasının yanı sıra kritik cihazların internete doğrudan bağlanmaması gerektiği vurgulanıyor. Uzmanlara göre güncellemelerin zamanında yapılması ve kritik sistemlerin ağlardan izole edilmesi, siber saldırı riskini azaltmada önemli rol oynuyor.