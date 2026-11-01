Yapay zekâ siber güvenliğe tehdit

Deepfake kapıya dayandı: Gözünüzle gördüğünüze bile güvenmeyin

Yapay zekâ, artık yakınlarımızın sesini ve yüzünü taklit ederek bizi kandırabilecek kadar gerçekçi içerikler üretebiliyor. Para taleplerinden sahte yatırım reklamlarına kadar pek çok alanda kullanılabilen deepfake teknolojisi, tüketicileri dijital dolandırıcılık riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Peki, bir görüntünün veya sesin sahte olduğunu nasıl anlayabiliriz ve kendimizi bu tuzağa karşı nasıl koruyabiliriz?