Savunma tesislerinde elektrikli araç tedbiri: Türkiye dahil birçok ülke harekete geçti

Araçların veri toplama ve aktarma özellikleri, stratejik bölgelerde casusluk ve bilgi sızıntısı riskini gündeme getirdi. Bu nedenle birçok ülke, askerî tesislerde elektrikli ve bağlantılı araçlara yönelik önlemlerini artırdı.

TÜRKİYE: ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TEI kampüslerine giriş kısıtlamaları getirildi.

POLONYA: Şubat 2026'da Çin üretimi araçların askerî tesislere girişi ve resmî telefonların bu araçlara bağlanması yasaklandı.

ÇEKYA: Çin menşeli bazı Tesla ve Volvo modellerine kısıtlama uygulandı. ORLEN grubu da dört stratejik tesisine araç girişini engelledi.

ALMANYA: Operasyonel Komutanlık ve BND tesislerinde Çin üretimi araçlara yönelik park kısıtlamaları uygulanıyor.

İNGİLTERE: Genel bir yasak bulunmazken bazı savunma kuruluşları kendi tesislerinde sıkı önlemler alıyor.

İSVİÇRE: Hassas bölgelerin çevresinde internete bağlı araçların kullanımına sınırlamalar getiriliyor.

FRANSA: Askerî karşı istihbarat servisi DRSD, Çinli BYD ve ABD'li Tesla araçlarına ilişkin güvenlik uyarılarında bulundu.

ABD: Yabancı bağlantılı araçların askerî üslere girişini engellemeye yönelik adımlar atılıyor. Riskli yazılımlara yönelik kısıtlamalar da uygulanıyor.

ÇİN: Tesla araçlarının askerî tesislere girişi 2021'de sınırlandırıldı. Nisan 2024'te ise bazı kurallar gevşetildi.

RUSYA: Elektronik cihazlara yönelik denetimler artırılırken Rostec gibi kurumlarda iş amaçlı Apple cihazlarının kullanımına yasak getirildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre savunma sanayisindeki bu uygulama, bağlantılı araç teknolojilerinin veri güvenliği ve ulusal güvenlik açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koydu.

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