İspanya HÜRJET'e hayran kaldı: 30 tane aldı 15 tane daha istiyor
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu’nun duyurduğu yeni planın hayata geçmesiyle İspanya’nın HÜRJET envanterindeki uçak sayısının 45’e yükselmesi bekleniyor. Teslimatların 2028 yılında başlaması öngörülüyor.
TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Mavi Vatandan Gök Vatana Milli Teknoloji Hamlesi" programında gençlerle bir araya geldi. Kastamonu Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen programda konuşan Demiroğlu, savunma sanayisi alanında yaptıkları çalışmalarla ilgili konuştu. Demiroğlu, programa katılan gençleri TUSAŞ'a davet etti.
"KAAN uçtu, yenisi inşallah bu sene içerisinde uçacak"
TUSAŞ'ın HÜRKUŞ, ANKA, ATAK, GÖKBEY, HÜRJET projeleriyle ilgili konuşan Demiroğlu, "2026 itibariyle 13 tane kendimize özgün platformumuz var. Gerçekten biz yaptığımızda güzelini yapabiliyoruz. Başkasına bakmamıza gerek yok. Uçtukları zaman dediler ki 'tamam, çok güzel bir uçak, biz bunu istiyoruz.' Şimdi teslimatlara başladık. Azerbaycan'a gidiyoruz. Sonra başka yerlerde satacağız. Sadece yurt içine değil, yurt dışına da satacağız. Daha biz, teslimatımızı Hava Kuvvetlerine yapmadan İspanya dedi ki, ‘bunu beğendim, almak istiyorum.’ 30 tane aldı, imzaladık. İspanya’ya 2028 yılında teslimatları yapmak için çalışıyoruz. Teslim etmeden 15 tane daha almak için de İspanya plan yapıyor. Arkasından başkası gelecek. 5. nesil KAAN var. 6. Nesil KAAN’ı yapacağız. Dünyada 4 tane ülke yapabiliyor. Amerika, Rusya, Çin ve Türkiye yapıyor. Almanya, İngiltere gibi ülkelerden daha ilerideyiz. KAAN zaten uçtu, yenisi de inşallah bu sene içerisinde uçacak. Onu da sizlerle paylaşmayı bekliyoruz. ATAK helikopter sınıfın en iyisi, Gelenlere diyoruz ki 'bak en iyisi, beğenmezsen de parasını geri göndereceğim.' O kadar arkasında duruyoruz. GÖKBEY, her gördüğümde acayip hoşuma gidiyor. Adı GÖKBEY ama kızım gibi. Altında ATAK var. Onun altında 10 tonluk helikopterimiz var. 8 tanesini, yangın söndürmede kullansın diye Tarım ve Orman Genel Müdürlüğü için yapıyoruz. 4 ton su atacak bir seferde. Arkasında ANKA, AKSUNGUR, ANKA-3 var" dedi.