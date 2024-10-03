iOS 18.0.1 hataları düzeltmeye geliyor: İşte beklenen yenilikler

Apple, iPhone 16 lansmanının ardından 16 Eylül'de kullanıcılara iOS 18 güncellemesini sundu. Apple’a yakın kaynaklara göre, iOS 18’in piyasaya sürülmesinden yaklaşık iki buçuk hafta sonra iOS 18.0.1 sürümü test edilmeye başlandı. Bu güncellemeyle, iPhone ve iPad kullanıcılarının bildirdiği birkaç farklı hatanın düzeltmelerini içermesi hedefleniyor. Bu nedenle ufak bir güncelleme olması bekleniyor.

Dokunmatik ekran sorunu

iOS 18.0.1 güncellemesinde, özellikle iPhone 16 serisinde görülen dokunmatik ekran sorunları üzerine odaklanılıyor. Bu sorunlar, kullanıcıların telefonlarının ekranına dokunduğunda yanıt vermemesi ya da gecikmeli tepki vermesi gibi problemlere neden oluyordu. Dokunmatik ekranın zaman zaman hassasiyetini yitirmesi, bazı cihazlarda ekranın tamamen yanıt vermemesine bile yol açıyordu. iOS 18.0.1'in bu dokunmatik ekran problemlerini ortadan kaldırması hedefleniyor.

iMessage çökme sorunu

iOS 18.0.1'de ele alınacak sorunlardan biri, iMessage uygulamasında, bir Apple Watch yüzünü paylaşma sırasında uygulamanın çökmesine yol açan bir hata. Bu hata, bir kullanıcı Apple Watch yüzünü iMessage aracılığıyla paylaştığında uygulamanın tamamen kapanmasına ve kullanılamaz hale gelmesine neden oluyor. Özellikle, bir Apple Watch yüzü paylaşılmak istendiğinde bu işlem sırasında uygulamanın beklenmedik şekilde çökmesi raporlanmış durumda. Bu sorun, Apple Watch sahiplerinin iMessage üzerinden kolayca saat yüzü paylaşamamalarına neden oluyordu, ancak iOS 18.0.1 güncellemesiyle bu hatanın düzeltilmesi bekleniyor.

iPad Pro'nun M4 çipli modellerinin kullanılamaz hale gelmesi

iOS 18.0.1 güncellemesiyle düzeltilmesi beklenen önemli bir sorun, iPad Pro'nun M4 çipli modellerinin iPadOS 18 ile "bricking" denilen, cihazı kullanılmaz hale getiren bir duruma girmesi. Bu problem, iPad Pro cihazlarının işletim sistemi güncellendikten sonra açılmaması, yanıt vermemesi veya kullanılamaz hale gelmesiyle sonuçlanıyordu. Özellikle M4 çipli iPad Pro modellerinde görülen bu hata, cihazın açılmaması ve yeniden başlatılamaması gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyordu.

"Bricking" olarak adlandırılan bu durum, donanımsal bir sorun olmasa da yazılımın doğru şekilde çalışmaması nedeniyle cihazın işlevsiz hale gelmesi anlamına gelir. iOS 18.0.1, bu sorunu çözmek amacıyla tasarlanan düzeltmelerden biri olarak öne çıkıyor.

Güvenlik yamaları

iOS 18.0.1 güncellemesi, çeşitli hataları düzeltmenin yanı sıra önemli güvenlik yamalarını da içerecek. Apple, bu küçük sürüm güncellemelerinde genellikle keşfedilen güvenlik açıklarını kapatmaya yönelik düzeltmeler yapar. Özellikle, kötü niyetli yazılımlara veya uygulamalara karşı cihazların korunması için ek güvenlik katmanları getirileceği öngörülüyor. Bu yamalar, hem iPhone hem de iPad kullanıcılarının cihazlarını olası siber tehditlerden koruma amacını taşıyor​.

Performans iyileştirmesi

Genel performans iyileştirmeleri de iOS 18.0.1'in bir diğer önemli unsuru olacak. Kullanıcılar, bazı modellerde yaşanan arayüzdeki yavaşlıklar, uygulamaların aniden kapanması ve sistemin genel stabilitesine yönelik sorunları bildirmişlerdi. Bu güncellemenin, bu performans sorunlarına yönelik iyileştirmeler getirerek daha hızlı ve daha kararlı bir kullanıcı deneyimi sunması bekleniyor​.

iOS 18.0.1 ne zaman yayınlanacak?

Son gelen bilgilere göre, yeni sürümün testleri son birkaç gün içinde başlamış görünüyor. Uzmanlar, güncellemenin önümüzdeki birkaç hafta içinde kullanıcılara sunulmasını bekliyor. Ancak iOS 18.0.1'in ne zaman sunulacağı henüz netlik kazanmış değil.

iOS 18.1 ne zaman kullanıma sunulacak?

Apple diğer taraftan iOS 18.1 üstünde çalışmaya devam ediyor. Asıl büyük yeniliklerin iOS 18.1 ile gelmesi bekleniyor. Apple Intelligence özellikleri, yapay zeka destekli yeni fonksiyonların işletim sistemine entegre edilmesini sağlayacak. Bu da iPhone ve iPad kullanıcılarına daha akıllı ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunacak.

Geliştirilmekte olan iOS 18.1 sürümü ise daha büyük yenilikler içerecek ve Ekim ayında piyasaya sürülecek​.

Apple Intelligence merakla bekleniyor

Apple Intelligence, iOS 18 ile tanıtılacak olan yeni bir yapay zeka tabanlı sistem. Bu özellik, Apple’ın daha önceki akıllı asistan hizmetlerinden farklı olarak, iPhone’ların günlük kullanımlarını daha akıllı ve verimli hale getirmeyi amaçlıyor.

Apple Intelligence, iPhone'un cihaz içi öğrenme yeteneklerini ve yapay zekayı kullanarak kullanıcıların deneyimini optimize ediyor.

Bu yenilikler, kullanıcıların günlük etkileşimlerini daha verimli hale getiren bir dizi araçtan oluşuyor. Özellikler arasında yazım araçları ve bildirim özetleri gibi yenilikler dikkat çekiyor.

Yazım araçları, kullanıcıların metin yazarken daha doğru ve hızlı yazabilmelerini sağlıyor. Bu, gelişmiş otomatik düzeltme, cümle önerileri ve dil modelleri ile yazma sürecini hızlandıran bir sistem sunacak. Bildirim özetleri, yoğun bildirim akışını daha yönetilebilir hale getiren bir özellik. Bu özellik, önemli olmayan bildirimleri bir araya toplayarak gün içinde belirli aralıklarla sunar, böylece kullanıcıların gereksiz bildirimlerle sürekli bölünmesini engeller​.

Belirli cihazlara gelecek

Ancak bu yenilikler, yalnızca iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 serilerinde kullanılabilecek. Çünkü, Apple Intelligence'ın bu cihazlarda bulunan gelişmiş işlemci gücüne ve özel donanım yeteneklerine sahip olması gerekiyor. Yani, bu özelliklerin daha önceki iPhone modellerine gelmeyecek.

Şu anda beta test aşamasında olan bu özellikler, iOS ekosistemine kademeli olarak dahil edilecek.











