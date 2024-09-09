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IPHONE 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple yeni modeli iPhone 16 ile teknoloji dünyasında büyük heyecan yaratmaya hazırlanıyor.

Apple tarafından iPhone 16 akıllı telefon serisinin tanıtılması beklenilen Işıltı Zamanı (It’s Glowtime) adlı etkinliği duyuruya göre, 9 Eylül Pazartesi günü saat 20.00’de gerçekleştirilecek.

APPLE TANITIM ETKİNLİĞİ NE ZAMAN?

Apple iPhone 16 serisinin tanıtım tarihi belli oldu. Apple, iPhone 16 serisi, Apple Watch X ve AirPods 4'ü 9 Eylül'de gerçekleşecek etkinlikte tanıtacak. Apple tarafından düzenlenecek iPhone 16 tanıtım lansmanı saat 20.00'de başlayacak ve Apple'ın YouTube hesabı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

APPLE LANSMAN TANITILACAK ÜRÜNLER

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Apple Watch Series 10

Apple Watch SE 3

Apple Watch Ultra 3

AirPods 4

IPHONE 16 ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple'ın yeni serisi iPhone 16 ile ilgili bazı önemli yenilikler dikkat çekiyor.

İşte bu özelliklerden bazıları;

CAPTURE DÜĞMESİ

iPhone 16 serisindeki en büyük yeniliklerden biri, tüm modellerde bulunacak olan "Capture" düğmesi.

Bu düğme, sadece fotoğraf çekmekle kalmayacak, aynı zamanda zoom yapmak için kaydırılabilecek, odaklanmak için hafifçe basılabilecek ve fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için daha sert basılabilecek.

EKRAN İYİLEŞTİRMELERİ

iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde ekran boyutlarının sırasıyla 6.3 inç ve 6.9 inç olması bekleniyor.

Bu, önceki modellerden daha büyük bir ekran anlamına geliyor ve video izleme ve oyun oynama deneyimini daha da iyileştirebilir.

A18 PRO İŞLEMCİSİ VE YAPAY ZEKA

iPhone 16 Pro modellerinin A18 Pro işlemcisi ile donatılacağı ve bu sayede yapay zeka fonksiyonlarının daha hızlı ve verimli çalışacağı düşünülüyor.

48MP ULTRA GENİŞ AÇILI KAMERA

Pro modellerinde 48MP ultra geniş açılı kamera ve muhtemelen yeni bir telefoto sensörü gibi kamera iyileştirmeleri bekleniyor.

Bu, zoom yeteneklerini ve genel fotoğraf kalitesini artırabilir.







