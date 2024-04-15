Apple pazar payında tahtını Güney Koreli Samsung'a kaptırdı

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinin ilk verileri geldi. Özellikle Antalya ve Ege'de açık olan oteller, 9 gün boyunca doluluk oranı yüzde yüz olarak gerçekleşti. Antalya ve Ege bölgesindeki turizm bölgelerinde toplam 2 milyon, ülke genelinde ise eş, dost ve akraba ziyaretleriyle 20 milyon üzerinde hareket gerçekleşti. Verileri yorumlayan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkan Başdanışmanı Hamit Kuk, “Edindiğimiz izlenimlerde 20 milyon rakamının çok üzerine çıktığımızı tahmin ediyorum. Çok yoğun bir trafik vardı. 100 milyar lira ciro üzerinde olacağını tahmin etmiştik, 150 milyar lira ciroya ulaşmış olabileceğini düşünüyorum” dedi.