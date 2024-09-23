iPhone 16 Pro serisi, kullanıcılar arasında büyük bir heyecana neden olsa da, bazı teknik ve tasarım sorunları da hüsrana uğrattı. Kullanıcıların şikayetleri arasında, dokunmatik ekran tepkisizliği, aşırı ısınma, kamera ve ses tuşu arızaları karşılaşılan başlıca problemler arasında yer alıyor. İşte 'hayal kırıklığı' yorumlarına neden olan iPhone 16 Pro serisi almamanız için 6 neden...
9 Eylül akşamında tanıtılan ve Türkiye dahil birçok pazarda satışa çıkan iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max serisi için kullanıcılardan gelen şikayetler artıyor.
Dokunmatik ekran tepkisizliği, aşırı ısınma, batarya performansı, kamera ile ilgili gecikmeler ve ses tuşu arızaları, cihazı satın alanların karşılaştığı başlıca problemler arasında yer alıyor. Ayrıca, cihazın ince çerçeve tasarımı, yanlışlıkla ekran kenarlarına temas etme gibi ek şikayetlere de sebep oluyor. Teslimat gecikmeleri ise kullanıcıların yaşadığı diğer sorunlar arasında.
1. Dokunmatik ekran
Birçok kullanıcı, iPhone 16 Pro'nun dokunmatik ekranında sorunlar yaşadıklarını bildirdi. Ekran bazen kaydırma ve dokunma hareketlerini algılayamıyor. Bu durum, özellikle ekranın kenarlarına yapılan dokunuşlarda daha belirgin. Kullanıcılar, sanal klavyede yazı yazarken ya da uygulamalarda gezinirken bu tepkisizlik sorunuyla karşılaşıyorlar.
- Sorunun iOS 18’in dokunmatik algılama algoritmalarından kaynaklandığı düşünülmekte ve Apple'ın gelecekteki güncellemelerle bu durumu düzelteceği tahmin ediliyor.
2. Aşırı ısınma
iPhone 16 Pro serisinde, cihazın aşırı ısınmasıyla ilgili şikayetler de mevcut. Özellikle yoğun kullanım esnasında ve hızlı şarj sırasında cihazın ısındığı belirtiliyor. Bu sorun, özellikle yüksek performans gerektiren uygulamaların kullanımında daha belirgin hale geliyor.
- Isınma sorunu, hem kullanıcı deneyimini olumsuz etkiliyor hem de uzun vadede donanım hasarına neden olma potansiyeli taşıyor.
3. Batarya performansı
Bazı kullanıcılar, iPhone 16 Pro’nun batarya ömründen de memnun değil. Cihazın hızlı bir şekilde şarjının bitmesi, özellikle yoğun kullanımda bataryanın beklenen performansı sunamaması kullanıcılar arasında yaygın bir şikayet konusu. Telefonun yüksek performanslı donanımı, güç tüketimini artırmış olabilir, bu da batarya performansında düşüşe yol açıyor.
4. Kamera
5. Ses tuşu arızası
Bazı kullanıcılar, cihazın ses açma/kapatma tuşlarında da sorunlar yaşadıklarını bildiriyor. Bu tuşlar bazen beklenen tepkiyi vermiyor veya işlevsiz hale geliyor. Bu durum, özellikle ses ayarlarının hızlı yapılması gerektiğinde can sıkıcı bir hal alıyor.
6. Tasarım ve simetri sorunu
iPhone 16 Pro’nun tasarımıyla ilgili şikayetler arasında simetri farkı dikkat çekiyor. Kullanıcılar, cihazın çerçevelerinde sol ve sağ kısımların 1.44 mm kalınlığında olmasına karşın, üst ve alt çerçevelerin 1.41 mm olduğunu fark etti. Simetriye önem veren kullanıcılar bu küçük farkı rahatsız edici buluyorlar.
- Apple bu tasarım farkının arkasında teknik zorunluluklar olduğunu belirtiyor, ancak bu durum kullanıcılar arasında tartışma konusu olmuş durumda.
Bonus: Teslimat gecikmeleri
iPhone 16 Pro serisi ile ilgili teslimat sorunları da şikayetler arasında yer alıyor. Özellikle ön siparişlerde cihazın teslimatında gecikmeler yaşandığı bildiriliyor. Bazı kullanıcılar, önceden belirtilen tarihlerde ürünlerini teslim alamadıklarını, hatta teslimatın haftalarca ertelendiğini belirttiler.
- Teslimat gecikmeleri, özellikle yeni modelin piyasaya sürülmesinden sonra talebin çok yüksek olması nedeniyle ortaya çıkmış olabilir.