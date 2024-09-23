9 Eylül akşamında tanıtılan ve Türkiye dahil birçok pazarda satışa çıkan iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max serisi için kullanıcılardan gelen şikayetler artıyor.

Dokunmatik ekran tepkisizliği, aşırı ısınma, batarya performansı, kamera ile ilgili gecikmeler ve ses tuşu arızaları, cihazı satın alanların karşılaştığı başlıca problemler arasında yer alıyor. Ayrıca, cihazın ince çerçeve tasarımı, yanlışlıkla ekran kenarlarına temas etme gibi ek şikayetlere de sebep oluyor. Teslimat gecikmeleri ise kullanıcıların yaşadığı diğer sorunlar arasında.

İşte iPhone 16 Pro serisi kullanıcılarının yaşadığı bazı şikayetler şöyle:

1. Dokunmatik ekran

Birçok kullanıcı, iPhone 16 Pro'nun dokunmatik ekranında sorunlar yaşadıklarını bildirdi. Ekran bazen kaydırma ve dokunma hareketlerini algılayamıyor. Bu durum, özellikle ekranın kenarlarına yapılan dokunuşlarda daha belirgin. Kullanıcılar, sanal klavyede yazı yazarken ya da uygulamalarda gezinirken bu tepkisizlik sorunuyla karşılaşıyorlar.

iPhone 16 Pro'nun ince çerçeve tasarımı , kullanıcılar tarafından başka bir şikayet kaynağı olarak öne çıkıyor. Cihazın kenarlarının oldukça ince olması, kullanıcıların yanlışlıkla ekranın kenarlarına dokunmasını kolaylaştırıyor ve bu durum dokunma hassasiyetini tetikliyor. Kullanıcılar, telefonu doğal bir şekilde, yani parmaklarını cihazın yanlarına dolayarak tuttuklarında, istemeden ekrana temas ettiklerini belirtiyorlar. Bu durum özellikle kılıf kullanılmadığında daha sık yaşanıyor; çünkü ince çerçeveler, parmakların ekrana rahatça dokunmasına olanak tanıyor​.

Sorunun iOS 18’in dokunmatik algılama algoritmalarından kaynaklandığı düşünülmekte ve Apple'ın gelecekteki güncellemelerle bu durumu düzelteceği tahmin ediliyor​.

2. Aşırı ısınma

iPhone 16 Pro serisinde, cihazın aşırı ısınmasıyla ilgili şikayetler de mevcut. Özellikle yoğun kullanım esnasında ve hızlı şarj sırasında cihazın ısındığı belirtiliyor. Bu sorun, özellikle yüksek performans gerektiren uygulamaların kullanımında daha belirgin hale geliyor.

Isınma sorunu, hem kullanıcı deneyimini olumsuz etkiliyor hem de uzun vadede donanım hasarına neden olma potansiyeli taşıyor​.

3. Batarya performansı

Bazı kullanıcılar, iPhone 16 Pro’nun batarya ömründen de memnun değil. Cihazın hızlı bir şekilde şarjının bitmesi, özellikle yoğun kullanımda bataryanın beklenen performansı sunamaması kullanıcılar arasında yaygın bir şikayet konusu. Telefonun yüksek performanslı donanımı, güç tüketimini artırmış olabilir, bu da batarya performansında düşüşe yol açıyor​.

4. Kamera

Gelişmiş kamera sistemi övülse de, bazı kullanıcılar kamera uygulamasının donduğunu veya gecikmeli tepki verdiğini bildiriyor. Ayrıca, yeni Kamera Kontrolü özelliğinde de sorunlar yaşandığına dair raporlar mevcut. Kullanıcılar, özellikle düşük ışık koşullarında veya hızla fotoğraf çekerken cihazın kamera performansının yavaşlayabildiğini belirtiyorlar​.

5. Ses tuşu arızası

Bazı kullanıcılar, cihazın ses açma/kapatma tuşlarında da sorunlar yaşadıklarını bildiriyor. Bu tuşlar bazen beklenen tepkiyi vermiyor veya işlevsiz hale geliyor. Bu durum, özellikle ses ayarlarının hızlı yapılması gerektiğinde can sıkıcı bir hal alıyor​.

6. Tasarım ve simetri sorunu

iPhone 16 Pro’nun tasarımıyla ilgili şikayetler arasında simetri farkı dikkat çekiyor. Kullanıcılar, cihazın çerçevelerinde sol ve sağ kısımların 1.44 mm kalınlığında olmasına karşın, üst ve alt çerçevelerin 1.41 mm olduğunu fark etti. Simetriye önem veren kullanıcılar bu küçük farkı rahatsız edici buluyorlar.

Apple bu tasarım farkının arkasında teknik zorunluluklar olduğunu belirtiyor, ancak bu durum kullanıcılar arasında tartışma konusu olmuş durumda​.

Bonus: Teslimat gecikmeleri

iPhone 16 Pro serisi ile ilgili teslimat sorunları da şikayetler arasında yer alıyor. Özellikle ön siparişlerde cihazın teslimatında gecikmeler yaşandığı bildiriliyor. Bazı kullanıcılar, önceden belirtilen tarihlerde ürünlerini teslim alamadıklarını, hatta teslimatın haftalarca ertelendiğini belirttiler.

Teslimat gecikmeleri, özellikle yeni modelin piyasaya sürülmesinden sonra talebin çok yüksek olması nedeniyle ortaya çıkmış olabilir​.





Bu şikayetler, cihazın yeni piyasaya sürülmüş olması ve büyük talep görmesi nedeniyle, yazılım güncellemeleri ve Apple’ın ileride yapacağı düzenlemelerle çözülmesi beklenen sorunlar arasında yer alıyor.











