AnTuTu, iOS ve Android işletim sistemine sahip olan akıllı cihazların performans değerlendirmesini yapan bir platform... Değerlendirme sırasında cihazları, hemen hemen her alanda ve kulvarda karşılaştırır. Ardından, karşılaştırma sonuçlarında çıkan verilere göre de puanlar. Bu sayede Antutu Benchmark puanı, teknolojiye ilgisi olmayan ve teknik terimleri bilmeyen birçok kullanıcıya, akıllı telefon alırken doğru seçimi yapması için yol gösterir.





AnTuTu, eylül ayının en güçlü android telefon modellerini açıkladı. İşte 10 cihazın yer aldığı liste şöyle:





OnePlus Ace 3 Pro

10. OnePlus Ace 3 Pro

OnePlus Ace 3 Pro, 27 Haziran 2024 tarihinde tanıtıldı. AnTuTu'nun listesinde 2 milyon 6 bin 561 puan alarak eylül ayının en güçlü android telefonları listesinde ilk 10'a girmeyi başardı. OnePlus Ace 3 Pro, 6.78 inç LTPO AMOLED ekrana, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye ve 6100 mAh bataryaya sahip. Cihaz, 100W hızlı şarj desteği ile 36 dakikada tam şarj olabiliyor. Üçlü arka kamera sistemi, 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kameradan oluşuyor. Depolama seçenekleri 256 GB, 512 GB ve 1 TB olarak sunuluyor ve 12 GB, 16 GB veya 24 GB RAM ile destekleniyor. Ayrıca, IP65 su ve toz dayanıklılığına, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 bağlantı özelliklerine sahip.

Fiyatlar, 12 GB RAM ve 256 GB depolama için yaklaşık 440 dolardan başlıyor​.

OnePlus 12

9. OnePlus 12

2024'te piyasaya sürülen güçlü bir amiral gemisi telefon olarak dikkat çeken OnePlus 12, 2 milyon 7 bin 67 puan aldı. Listede 9. sırada yer alan OnePlus 12'nin dikkat çeken özellikleri şöyle:

Cihaz, 6.82 inçlik LTPO OLED ekranla geliyor ve 120 Hz yenileme hızı, HDR10+ ve Dolby Vision desteği sunuyor. Bu ekran, Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor ve 1600 nit maksimum parlaklığa ulaşıyor.

İç donanımda, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci kullanılıyor ve 12 GB, 16 GB ya da Çin'e özel 24 GB RAM seçenekleri mevcut. Depolama alanı ise 256 GB ile 1 TB arasında değişiyor.

OnePlus 12

Kamera tarafında, Hasselblad destekli üçlü arka kamera sistemi bulunuyor: 50 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş açı ve 64 MP periskop telefoto lens. Ayrıca, ön tarafta 32 MP selfie kamerası yer alıyor.

5400 mAh bataryası, 100W hızlı kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj desteği sunarken, Android 14 tabanlı OxygenOS 14 işletim sistemi ile geliyor.

OnePlus 12, fiyat açısından da çeşitli seçenekler sunuyor, örneğin 16 GB RAM ve 512 GB depolama versiyonu 999 euro civarında.

Vivo X100

8. Vivo X100

2024'ün sonlarına doğru piyasaya sürülen Vivo X100 güçlü bir akıllı telefon modeli. AnTuTu'nun kıyaslama listesinde 2 milyon 11 bin 110 puan aldı. Sekizinci sırada yer alan Vivo X100 yüksek performansı, hızlı şarj özellikleri ve etkileyici ekran kalitesi ile dikkat çekiyor.

Ekran: 6.78 inç boyutunda, 2800 x 1260 çözünürlüğünde AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3000 nit maksimum parlaklık sunuyor.

Depolama ve RAM: 12 GB veya 16 GB RAM seçenekleri, 256 GB veya 512 GB UFS 4.0 depolama ile destekleniyor.

Vivo X100

İşlemci: Telefon, üst düzey performans sunan güçlü bir işlemciye sahip.

Batarya: 5000 mAh batarya kapasitesi ve 120W hızlı şarj desteği bulunuyor.

Kamera: Arka tarafta 50 MP ana kamera, 50 MP telefoto ve 64 MP ultra geniş açılı lens kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemi yer alıyor. Ön kamera ise 32 MP.

Bağlantı: Wi-Fi 6 ve Wi-Fi 7 desteği, Bluetooth 5.4 ve NFC gibi güncel bağlantı teknolojilerine sahip.

iQOO 12

7. Vivo iQOO 12

Vivo iQOO 12, AnTuTu'nun eylül ayı listesinde 2 milyon 15 bin 388 puan alarak 7. sıradaki model oldu. Vivo iQOO 12, güçlü donanım özellikleriyle dikkat çeken bir model olarak öne çıkıyor. Cihaz, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile güçlendirilmiş olup, 16 GB LPDDR5x RAM ve 1 TB'ye kadar UFS 4.0 depolama seçeneklerine sahip. 6.78 inç BOE OLED ekran 1.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, ve 3000 nit parlaklık sunuyor. Telefon, 5000mAh batarya ile birlikte 120W hızlı şarj desteği sağlıyor ancak kablosuz şarj bulunmuyor.

Kamera tarafında, iQOO 12, 50 MP OmniVision OV50H ana kamera, 50 MP ultra geniş kamera, ve 64 MP telefoto lens (3x optik yakınlaştırma, 100x dijital yakınlaştırma) gibi güçlü bir üçlü kamera kurulumuna sahip​.









iQOO Z9 Turbo+

6. Vivo iQOO Z9 Turbo+

iQOO Z9 Turbo+, 2 milyon 48 bin 939 puanlar listede 6. sırada kendine yer buldu. iQOO Z9 Turbo+ güçlü donanım ve özellikleriyle dikkat çeken bir telefon. Cihaz, 6,78 inç büyüklüğünde, 144 Hz yenileme hızına ve 1,5K çözünürlüğe sahip bir AMOLED ekran kullanıyor. Ayrıca, ekran 4500 nit tepe parlaklık ve HDR10+ desteği sunuyor. Gücünü MediaTek Dimensity 9300+ işlemciden alan telefon, 12 GB veya 16 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB veya 512 GB UFS 4.0 depolama seçenekleriyle geliyor.

iQOO Z9 Turbo+

Telefonun ana kamerası, OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde Sony LYT-600 sensöre sahip, ve ikinci kamera 8 MP ultra geniş açılı lens. Ön tarafta ise 16 MP selfie kamerası yer alıyor. Cihazın 6400 mAh bataryası 80W hızlı şarj desteği ile geliyor. Ayrıca, Android 14 tabanlı OriginOS 4 işletim sistemiyle kutudan çıkıyor.





Bağlantı özellikleri arasında 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC ve kızılötesi sensör de bulunuyor. Cihazın IP65 sertifikası sayesinde suya ve toza dayanıklı olduğunu da belirtmek gerekir​.

iQOO Neo 9S Pro

5. Vivo iQOO Neo 9S Pro

2 milyon 51 bin 205 puan alan iQOO Neo 9S Pro listenin 5. sırasında bulunuyor. iQOO Neo 9S Pro, Mayıs 2024'te tanıtılan güçlü bir amiral gemisi telefon olarak öne çıkıyor. Cihaz, MediaTek Dimensity 9300+ yonga seti ile donatılmış ve oyun performansı ile dikkat çekiyor. Teknik özellikleri arasında 6.78 inç büyüklüğünde, 144Hz yenileme hızına sahip LTPO OLED ekran bulunuyor ve 1260x2800 piksel çözünürlüğe sahip. Ayrıca, ekranın yüksek frekanslı PWM karartma özelliği sayesinde titremeyi azaltıyor.

Telefon, 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama seçenekleri sunuyor. Kamera sisteminde 50 MP Sony IMX920 ana sensör ve 50 MP ultra geniş açılı lens yer alıyor. 5160 mAh batarya kapasitesi ve 120W hızlı şarj desteği ile de uzun süre kullanım imkanı tanıyor. Ancak kablosuz şarj desteği bulunmuyor.

Neo 9S Pro, özellikle yüksek performanslı oyunlar ve güçlü donanımı ile kullanıcılarına hitap eden bir cihaz olarak konumlandırılıyor​.

iQOO Neo 9S Pro+

4. Vivo iQOO Neo 9S Pro+

iQOO Neo 9S Pro+ listede dördüncü sırada kendine yer buldu. iQOO Neo 9S Pro+ 2 milyon 55 bin 464 puan aldı.

iQOO Neo 9S Pro+ güçlü özelliklere sahip bir amiral gemisi cihaz olarak dikkat çekiyor. Telefon, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle yüksek performans sunuyor ve 12GB/16GB RAM ile 256GB, 512GB ve 1TB depolama seçeneklerine sahip. 6.78 inç LTPO AMOLED ekranı, 1260 x 2800 çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip, ayrıca 1400 nit tepe parlaklık sunuyor.

iQOO Neo 9S Pro+

Kamera sistemi ise 50MP ana kamera ve 50MP ultra geniş açılı kamera ile donatılmış. Önde ise 16MP'lik bir selfie kamerası bulunuyor. Cihaz, 5500 mAh batarya kapasitesi ve 120W hızlı şarj desteği sunarak uzun pil ömrü ve hızlı şarj imkanı sağlıyor. Yazılım olarak Android 14 tabanlı OriginOS 4 ile geliyor ve çeşitli yapay zeka özelliklerini içeriyor.

Redmi K70 Ultra

3. Xiaomi Redmi K70 Ultra

Listenin 3. sırasında 2 milyon 66 bin 344 puanla Xiaomi Redmi K70 Ultra bulunuyor.

Redmi K70 Ultra, güçlü özelliklerle donatılmış bir amiral gemisi katili olarak dikkat çekiyor. Cihaz, 4nm üretim sürecine dayalı MediaTek Dimensity 9300 işlemciye sahip ve yüksek performans sunuyor. Ekranı ise 6.67 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüğünde ve 8T LTPO OLED panel teknolojisi ile donatılmış. Ekran parlaklığı 5000 nit seviyesine kadar çıkabiliyor.

RAM ve depolama seçenekleri olarak 12 GB ile 24 GB RAM, 256 GB'tan 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama imkânı sunuluyor. Bu, cihazı performans ve depolama alanında oldukça iddialı hale getiriyor. Batarya tarafında 5.500 mAh kapasiteye sahip ve 120W hızlı şarj desteği mevcut.

Redmi K70 Ultra

Kamera sistemi ise oldukça güçlü; arka tarafta 50 MP Sony IMX906 ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 20 MP selfie kamerası yer alıyor. Cihaz ayrıca IP68 sertifikası, çift stereo hoparlör ve ekran içi parmak izi okuyucu gibi özelliklere de sahip. Redmi K70 Ultra, farklı depolama ve RAM seçenekleriyle Mürekkep Siyahı, Berrak Kar Beyazı ve Buz Mavisi renk seçeneklerinde sunuluyor.

ROG Phone 8 Pro

2. Asus ROG Phone 8 Pro

Oyun odaklı bir telefon olup, yüksek performans özellikleri sunan ROG Phone 8 Pro listenin ikinci sırasında yer aldı. ROG 8 Pro modelinin 2 milyon 82 bin 175 puan aldığı görüldü.

ROG Phone 8 Pro, İşlemci olarak Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 kullanırken, 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama ile gelir. Cihazın 6.78 inç boyutunda E6 AMOLED ekranı 165Hz yenileme hızı ve 2500 nits parlaklık sunar, bu da özellikle oyunlarda akıcı bir deneyim sağlar. Ayrıca 720Hz dokunmatik örnekleme oranı hızlı tepki süresi sunar.

ROG Phone 8 Pro

Kamera özelliklerinde ise, 32 MP RGBW sensörlü ana kamera düşük ışık koşullarında bile temiz görüntüler elde edebilir. Ek olarak, yapay zeka destekli fotoğrafçılık ve OZO Audio teknolojisi ile zengin ses deneyimleri sunar. Telefonun bataryası 5500 mAh kapasitesinde olup, 65W hızlı şarj ve 15W kablosuz şarj desteği ile kısa sürede şarj olabilir​









Red Magic 9S Pro+

1. Nubia Red Magic 9S Pro+

Listenin birincisi, AnTuTu’nun eylül ayı boyunca topladığı istatistiklere göre en çok puanı alan Red Magic 9S Pro+ oldu. Ortalama 2 milyon 142 bin 552 puanla eylül ayının en güçlü android telefonları listesinde zirvede yer alan Red Magic 9S Pro+ ağustos ayında da listede ilk sıradaydı.

Red Magic 9S Pro+

Red Magic 9S Pro+ öne çıkan özellikleriyle oldukça güçlü bir oyun telefonu. Cihazda 6.8 inç boyutunda, 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran bulunuyor ve ekran çözünürlüğü 2480x1116 piksel. Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle güçlendirilmiş bu model, oyun performansını artırmak için ICE 13.5 soğutma sistemi ve 22.000 RPM hızında çalışan bir turbofan içeriyor. Bellek tarafında ise 16GB veya 24GB LPDDR5X RAM ile birlikte 512GB veya 1TB UFS 4.0 depolama seçenekleri mevcut.

Red Magic 9S Pro+

Telefonun arka kamera kurulumu, 50MP ana kamera ve 50MP ultra geniş açılı kamera ile donatılmış, ön kamerada ise 16MP ekran altı kamera bulunuyor. Ayrıca 165W hızlı şarj destekleyen 5500 mAh pili sayesinde hızlı şarj imkanı sunuyor. Cihazda 3.5mm kulaklık girişi, çift hoparlör, NFC ve Wi-Fi 7 desteği de yer alıyor​.

AnTuTu'nun eylül ayının en güçlü üst segment android cihazlarının listesi

Orta sınıf androidleri de kıyasladı

Orta sınıf android telefonlar kıyaslandığında 1.423.762 puanla OnePlus Ace 3V birinci oldu. Onu, Realme GT Neo 6 SE ve Redmi K70E takip etti.

İşte sıralama şöyle:

OnePlus Ace 3V Realme GT Neo 6 SE Redmi K70E Realme GT Neo5 SE Redmi Note 12 Turbo iQOO Z8 iQOO Neo7 SE Redmi Note 12T Pro iQOO Z9 Redmi Note 14 Pro+

Listeye Dimensity 8000, Snapdragon 7+ Gen 3 ve 7+ Gen 2 işlemciler damgasını vurdu.

Antutu Benchmark testi nasıl yapılır?

Antutu Benchmark testi yapılırken, cihaz özellikleri hakkında birden fazla değerlendirme yapılıyor. Bu değerlendirmelerin en önemlileri ise kısaca şu şekilde:

● Genel değerlendirme: Antutu testi yaparken verilerin işlenmesi, okunması ve yazılması hızları değerlendirilir. Aynı zamanda bireysel puanlar ve genel puanlamalar yapılır. Bu sayede her cihaz için bir puan belirlenir ve cihazları birbirleri ile karşılaştırmak mümkün hale gelir

● İşlemci (CPU) değerlendirmesi: Bir akıllı telefondaki en önemli özelliklerin başında işlemci hızı geliyor. İşlemci, cihazlarda komutların ne kadar kısa sürede yerine getirileceğini belirlemek ve sayısal işlemleri gerçekleştirmekten sorumludur. Uygulamaların ya da cihazların açılma hızları, işlemci kalitesi ile doğru orantılıdır.

● RAM değerlendirmesi: Cihazlarda kısa süreli depolama birimi olarak kullanılan alana RAM adı verilir. Cihaz kapatıldığı zaman RAM üzerine kaydedilen tüm bilgiler silinmiş olur. Bu nedenle saklanması istenen tüm veriler öncelikle RAM üzerine kaydedilmekte ve ardından SD kart ya da dahili hafızaya taşınır. Test sonucunda RAM hızı ve RAM işlemi olmak üzere iki farklı sonuç gösterilir. Her iki puanlama da cihazın verimli çalışması açısından oldukça önemlidir.

● GPU değerlendirmesi: GPU puanı, cihazın sahip olduğu grafik bileşenlerinin değerlendirilmesi sonucunda belirlenir. Özellikle tasarımcılar ve oyuncular için oldukça önemli bir etmendir.

● Kullanıcı (UX) değerlendirmesi: Kullanıcı deneyimi, veri işleme, görüntü kalitesi, veri güvenliğinin sağlanması ve kod çözme testlerinin sonuçları bir araya getirildiğinde UX puanı ortaya çıkar.











