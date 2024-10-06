Sermaye piyasasında merkez ülke Türkiye

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘İstanbul Zirve 2024’ organizasyonu kapsamında; Fas, Endonezya, Suudi Arabistan, Nijerya gibi Afrika ve Ortadoğu Saklama Kuruluşları Birliği üyesi ülkelerle ortak paneller düzenlendi. Türkiye’nin fintek ve sermaye piyasalarındaki yetkinliğinin giderek arttığı belirtildi.
Uluslararası merkezi saklama kuruluşları, kıtaları birleştiren rolü ve yatırımcılara sağladığı fırsatlar açısından Türkiye'yi bölgesel bir merkez olarak görüyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) ev sahipliğinde İstanbul Finans Merkezi'nde yapılan ‘İstanbul Zirve 2024’ organizasyonunda; Fas, Endonezya, Suudi Arabistan, Nijerya gibi Afrika ve Ortadoğu Saklama Kuruluşları Birliği (AMEDA) üyesi ülkelerle ortak paneller düzenlendi.
GÜÇLÜ ORTAKLIKLAR YENİ FIRSATLAR DOĞURUR
Afrika ve Ortadoğu Saklama Kuruluşları Birliği Başkanı Abdulla Jaffar Abdin, Türkiye'nin sermaye piyasaları açısından pek çok yenilik dolayısıyla bir merkez olarak görüldüğünü belirtti. Abdin ayrıca, yapay zeka, inovasyon ve yeniliklere odaklanılan etkinliklerde Türkiye'nin proaktif bir rol üstlendiğini ifade etti. Suudi Arabistan Menkul Kıymet Saklama Merkezi İş Geliştirme Şefi Bandar Alkahavil de MKK ile mütabakat anlaşması imzaladıklarını anımsatarak, "Türkiye ve Suudi Arabistan'ın sermaye piyasası ortaklığı her geçen gün güçleniyor. İki taraf için zamanla yeni fırsatlar meydana gelecektir" dedi. Endonezya Menkul Kıymet Saklama Merkezi Mali ve İdari İşler Müdürü Imelda Sebayang ise pandemiden sonra sermaye piyasası değerlerinin yüzde 70 arttığını bildirdi. Sebayang, "MKK ile ortaya koyduğumuz yakın ilişkiler ve ihraç ettiğimiz 'finansal teknoloji' sayesinde son 4 yıllık süre zarfında 900’ü aşkın şirket 5 binin üzerinde genel kurul toplantısını e-GKS üzerinden başarıyla gerçekleştirdi" diye konuştu.
1 MİLYONDAN FAZLA SINIR ÖTESİ TİCARİ İŞLEM
Amerika Merkez Menkul Kıymetler Mevduat Derneği İcra Direktörü Bruce Butterill, 1980'li yıllarda Kanada MKK ile kurdukları bağlantıya dikkat çekti. Butterill, bu bağlantı sayesinde şu anda değeri yaklaşık 10 milyar doları bulan 1 milyonun üzerinde sınır ötesi ticari işlem gerçekleştiğini anlattı. Butterill, küresel arenadaki MKK'ların başka piyasalarla ilişkilerini geliştirmesi gerektiğini vurguladı ve güçlü bir piyasanın diğer ülkeler için cazip hale geleceğini dile getirdi.