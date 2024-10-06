Sermaye piyasasında merkez ülke Türkiye

Afrika ve Ortadoğu Saklama Kuruluşları Birliği Başkanı Abdulla Jaffar Abdin, Türkiye'nin sermaye piyasaları açısından pek çok yenilik dolayısıyla bir merkez olarak görüldüğünü belirtti. Abdin ayrıca, yapay zeka, inovasyon ve yeniliklere odaklanılan etkinliklerde Türkiye'nin proaktif bir rol üstlendiğini ifade etti. Suudi Arabistan Menkul Kıymet Saklama Merkezi İş Geliştirme Şefi Bandar Alkahavil de MKK ile mütabakat anlaşması imzaladıklarını anımsatarak, "Türkiye ve Suudi Arabistan'ın sermaye piyasası ortaklığı her geçen gün güçleniyor. İki taraf için zamanla yeni fırsatlar meydana gelecektir" dedi. Endonezya Menkul Kıymet Saklama Merkezi Mali ve İdari İşler Müdürü Imelda Sebayang ise pandemiden sonra sermaye piyasası değerlerinin yüzde 70 arttığını bildirdi. Sebayang, "MKK ile ortaya koyduğumuz yakın ilişkiler ve ihraç ettiğimiz 'finansal teknoloji' sayesinde son 4 yıllık süre zarfında 900’ü aşkın şirket 5 binin üzerinde genel kurul toplantısını e-GKS üzerinden başarıyla gerçekleştirdi" diye konuştu.