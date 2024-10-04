44 farklı ülkenin temsilcileri İFM'de buluştu

İstanbul Finans Merkezi; Orta Doğu, Afrika ve Avrasya'nı merkezi kayıt kuruluşlarının ortak zirvesine ev sahipliği yaptı. Toplamda 44 farklı ülkeden temsilcilerin katıldığı ‘İstanbul Zirve 2024’ organizasyonda 3 kıtadan 3 milyar nüfus temsil edildi. İki gün sürecek zirvenin açılışında konuşan MKK Genel Müdürü Ekrem Arıkan, "2026 yılında Asya Pasifik MKK Grubu Yıllık Toplantısı'na İstanbul'da ev sahipliği yapacağımızı ve AECSD ile iki bölge arasında köprü kuracağımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum" dedi. Arıkan, zirvenin sloganı olan "İstanbul, kıtaları ve pazarları birbirine bağlayan bir köprüdür" ifadesiyle, Avrasya, Afrika ve Orta Doğu'daki merkezi saklama kuruluşları ile ilgili şirketleri bir araya getireceklerini vurguladı.





2027'DE YÜZDE 5 BÜYÜYECEĞİZ

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Türkiye ekonomisinin geniş tabanlı bir büyüme sürecinde olduğunu belirterek, 2024 yılında hedeflenen büyüme rakamlarına ulaşılacağını ve 2027 yılında yüzde 5'lik büyüme oranına erişileceğini vurguladı. Çelik; para ve maliye politikalarının gelir politikalarıyla koordineli bir şekilde uygulandığını ifade etti.





BIST’TEKİ ŞİRKETLERİN DEĞERİ 13 TRİLYON TL

Zirvede konuşan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül ise, Türkiye'nin sermaye piyasası mevzuatını uluslararası gelişmelere paralel olarak güncel tutmaya devam ettiklerini belirtti. Gönül, Türkiye'de sermaye piyasalarının son yıllarda önemli bir büyüme kaydettiğini ve 2021-2023 yılları arasında 146 şirketin halka arz edilerek toplamda 120 milyar lira fon sağladığını açıkladı. 2024'ün ilk 9 ayında ise 30 şirketin borsaya açıldığı ve 54 milyar lira kaynak temin ettiği bilgisini paylaştı. Borsadaki yatırımcı sayısının 8,7 milyona ulaştığını ve SPK'nın sorumluluğu altındaki halka açık şirket sayısının 624 olduğunu belirten Gönül, borsada işlem gören 569 şirketin toplam piyasa değerinin yaklaşık 13,1 trilyon lira olduğunu söyledi.











