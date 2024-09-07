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Ekonomi

SPK duyurdu: 3 kişiye geçici işlem yasağı getirildi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 9 Eylül itibarıyla Pera Yatırım Holding AŞ'nin pay piyasasında yapılan işlemlerle ilgili önemli bir adım attı. SPK, söz konusu işlemler sonucunda 3 kişiye borsa işlemlerinde 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirildiğini açıkladı.

11:05 - 7/09/2024 Cumartesi
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Pera Yatırım Holding AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler neticesinde, 3 kişiye 9 Eylül tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.


SPK haftalık bülteninde şu ifadelere yer verildi:

"​​​​​​​Pera Yatırım Holding AŞ (PEHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 9 Eylül 2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir"




#Sermaye Piyasası Kurulu
#ekonomi
#Geçici İşlem Yasağı
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