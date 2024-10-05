Rezerv artışının %80'i yurt içinden

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye'de ekonominin dönmesi için sıcak paraya ihtiyacın olmadığını söyledi. TBMM'de milletvekillerinin sorularını cevaplandıran Karahan, “Rezerv iyileşmesinin yüzde 80'i yurt içinden, yüzde 20'si dış sermaye girişi ile gerçekleşti. Rezervlerde neredeyse 100 milyar dolarlık bir yükseliş var. Politikalarımız olumlu sonuçlar vermeye devam ettikçe güven artacak. Piyasa şartlarını ve kurun dengesini bozmayacak, dezenflasyon hedefine engel olmayacak şekilde rezerv biriktirmeye piyasa şartları el verdiğince devam edeceğiz" dedi.





YABANCI YATIRIMCI TAHVİLE GELECEK

Yabancı yatırımcının enflasyondaki düzelmeye paralel olarak tahvile yöneleceğini dile getiren Karahan, "Enflasyon görünümü iyileştiğinde, enflasyonun düşeceğine inandığın da, tabii ki para politikası duruşunun da buna uygun şekilde ayarlanacağına inandığında yabancı yatırımcı tahvile girer" diye konuştu.





KAMU MALİYESİNDE TOPARLANMA

2024'te büyümenin hedeflerin bir miktar altında kalacağını ifade eden Karahan, şöyle devam etti: "Kamu maliyesinde toparlanma yaşanacak. Orta Vadeli Pprogram'da (OVP) bütçe açığının ciddi azalma göstereceği tahmini var, bunun gerçekleşeceğini öngörüyoruz." Kur Korumalı Mevduat (KKM) büyüklüğünün bir süre daha azalmaya devam edeceğini anlatan Fatih Karahan, “Şu aşamada bu hesapların kapatılmasını doğru bulmuyoruz. Biraz daha düşmesi gerekiyor. Bu süreci biraz daha yönettikten sonra değerlendirmemizi yeniden yapacağız" açıklamasında bulundu. "Bizim işimiz enflasyon yüzde 5'e gidene kadar bitmeyecek" diyen Karahan, şunları kaydetti:





BDDK İLE ORTAK KARAR ALIYORUZ

“Enflasyonun düşürülmesi noktasındaki kararları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile koordinasyon içinde alıyoruz. Finansal İstikrar Kurulu çerçevesinde bir araya geliyoruz. Finansal istikrar çerçevesinde bazı kararları alıyoruz ve bu kararları da zamanı geldiğinde yürürlüğe koyuyoruz."





ENAG SORUSUNA ELMALI CEVAP

Fatih Karahan, TÜİK, İTO ve ENAG tarafından hesaplanan enflasyon verilerine ilişkin soruyu da yanıtladı. Karahan, "Bu 3 endeks aynı şeyi ölçmüyor, tamamen farklı şeyleri de ölçmüyor ama aynı sayıları beklemek doğru değil yani bir elma ile armut kadar farklı değil ama yeşil elma, kırmızı elma gibi aynı şey değil. Biri diğerinden daha yüksek demek doğru değil" değerlendirmesini yaptı.



