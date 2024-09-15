"Burada insanı merkeze alan, elbette ki iş sağlığı ve güvenliğini önceliklendiren sonra çevreyle uyumlu şekilde çevreye zarar vermeden çevreye verilen zararları da rehabilitasyon programlarıyla ortadan kaldıran bir anlayışla ve katma değerli madencilik anlayışıyla, yani ham olarak, toprak olarak en ucuz şekilde bu ham maddeyi 'bu madenleri ihraç edelim' deyip 'kullanalım' demiyoruz. Bunları ara ürüne ve nihai ürüne çevirelim istiyoruz."