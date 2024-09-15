- "Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünü, en yüksek miktarda bugün itibariyle günde 47 bin varili aşmış bir şekilde üretiyoruz. Geçmişte gidilemeyen, 'girilemez' denilen coğrafyalarda, ülkemizi hep yıllarca adeta o bölgeye sokulmamak için terörle engellenmiş coğrafyalarda bugün 3 bine yakın gencimize istihdam sağlayan Türkiye'nin en önemli projelerinden birisi hayata geçiyor. 2020 yılında pandeminin ortasında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük 2020 yılı içinde denizlerdeki dünyadaki en büyük keşfi yaparak Sakarya gaz sahasında doğal gaz keşfetmiştik.'Yapılamaz, aranamaz' dediler. Çok şükür o gazı biz aradık. Karadeniz'de deniz derinliğinin 2 kilometreden fazla deniz derinliğinin olduğu bir lokasyonda, kıyıdan 170 kilometre mesafe taşıdık ve bugün evlerimizde yaklaşık 2,6 milyon hanede doğal gaz kullanılır hale geldi. Dolayısıyla hamdolsun 6 milyon metreküp günlük üretimle, her geçen gün artan üretimle o sahayı çalıştırıyoruz. O sahadan üretim sağlıyoruz."
"Yeni doğal gaz platformunun aktif hale gelmesiyle üretim iki katına çıkacak"
Bayraktar, Balıkesir'in bor madenindeki önemine değinerek, katma değerli madenciliğin önemli örneklerinden birinin Bandırma'daki bor tesisi olduğunu anlattı.
Bayraktar, bordan çeşitli ürünlerin imal edildiğini anlatarak, "Bunu bor karbüre dönüştürdüğümüzde, Bandırma'daki bu tesisimizde yaklaşık 1350 tonluk yıllık üretime ulaştığımızda, inşallah bu ürün artık tonu 500, 600, 700 dolar değil, çok daha fazla 20 bin doların, 30 bin doların, 35 bin doların üzerine çıkabilecek. Savunma sanayinin, imalat sanayinin birçok alanında kullanılabilecek çok daha katma değerli ürüne dönüşebilecek bir alan." dedi.