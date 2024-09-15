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Ekonomi

Türkiye'den bor hamlesi: 2,6 milyon tonluk satış gerçekleşti! Ciddi rezerv mevcut

Türkiye, dünya üzerindeki en yüksek bor rezervine sahip ülke olarak kendini bir kez daha ispatladı. Dünyada 4 milyon tonluk bor pazarı olduğunun altını çizen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2,6 milyon tonluk satışın Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. Bayraktar, bor madenine ilişkin 'Bunu bor karbüre dönüştürdüğümüzde, Bandırma'daki bu tesisimizde yaklaşık 1350 tonluk yıllık üretime ulaştığımızda, inşallah bu ürün artık tonu 500, 600, 700 dolar değil, çok daha fazla 20 bin doların, 30 bin doların, 35 bin doların üzerine çıkabilecek.' dedi.

Seda Ekinci
10:46 - 15/09/2024 Pazar
Güncelleme: 11:33 - 15/09/2024 Pazar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2,6 milyon tonluk satışın Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2,6 milyon tonluk satışın Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.
Türkiye maden rezervleri ve enerji alanındaki hamleleriyle dünya pazarındaki statüsünü her geçen gün daha da artırıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar,
AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Balıkesir'in Türkiye'nin enerjisine enerji katan önemli şehirlerden olduğunu belirterek,
enerjide dışa bağımlılığını azaltacak adımları kararlılıkla atmaya devam ettiklerini vurguladı.
Petrol ve doğal gaz rezervlerine değinen Bayraktar, şöyle konuştu:
  • "
    Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünü, en yüksek miktarda bugün itibariyle günde 47 bin varili aşmış bir şekilde üretiyoruz. Geçmişte gidilemeyen, 'girilemez' denilen coğrafyalarda, ülkemizi hep yıllarca adeta o bölgeye sokulmamak için terörle engellenmiş coğrafyalarda bugün 3 bine yakın gencimize istihdam sağlayan Türkiye'nin en önemli projelerinden birisi hayata geçiyor. 2020 yılında pandeminin ortasında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük 2020 yılı içinde denizlerdeki dünyadaki en büyük keşfi yaparak Sakarya gaz sahasında doğal gaz keşfetmiştik.
    'Yapılamaz, aranamaz' dediler. Çok şükür o gazı biz aradık. Karadeniz'de deniz derinliğinin 2 kilometreden fazla deniz derinliğinin olduğu bir lokasyonda, kıyıdan 170 kilometre mesafe taşıdık ve bugün evlerimizde yaklaşık 2,6 milyon hanede doğal gaz kullanılır hale geldi. Dolayısıyla hamdolsun 6 milyon metreküp günlük üretimle, her geçen gün artan üretimle o sahayı çalıştırıyoruz. O sahadan üretim sağlıyoruz."

"Yeni doğal gaz platformunun aktif hale gelmesiyle üretim iki katına çıkacak"


Bakan Bayraktar
, Sakarya Gaz Sahası'nda kullanılacak yeni doğal gaz platformunun gelecek hafta sonuna doğru ülkeye geleceğini belirterek, bu platformun aktif hale gelmesiyle üretimin 2 katına çıkarılacağını kaydetti.

AK Parti olarak önce insanı, çevreyi ve katma değerli madenciliği hedefleyen bir anlayışla hareket ettiklerini anlatan Bayraktar,
"Burada insanı merkeze alan, elbette ki iş sağlığı ve güvenliğini önceliklendiren sonra çevreyle uyumlu şekilde çevreye zarar vermeden çevreye verilen zararları da rehabilitasyon programlarıyla ortadan kaldıran bir anlayışla ve katma değerli madencilik anlayışıyla, yani ham olarak, toprak olarak en ucuz şekilde bu ham maddeyi 'bu madenleri ihraç edelim' deyip 'kullanalım' demiyoruz. Bunları ara ürüne ve nihai ürüne çevirelim istiyoruz."
diye konuştu.

Bayraktar, Balıkesir'in bor madenindeki önemine değinerek, katma değerli madenciliğin önemli örneklerinden birinin Bandırma'daki bor tesisi olduğunu anlattı.


Dünyada 4 milyon tonluk bor pazarı olduğunun altını çizen Bayraktar, 2,6 milyon tonluk satışın Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bayraktar, bordan çeşitli ürünlerin imal edildiğini anlatarak, "Bunu bor karbüre dönüştürdüğümüzde, Bandırma'daki bu tesisimizde yaklaşık 1350 tonluk yıllık üretime ulaştığımızda, inşallah bu ürün artık tonu 500, 600, 700 dolar değil, çok daha fazla 20 bin doların, 30 bin doların, 35 bin doların üzerine çıkabilecek. Savunma sanayinin, imalat sanayinin birçok alanında kullanılabilecek çok daha katma değerli ürüne dönüşebilecek bir alan." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
Bugün Bigadiç ilçesinde bor granül fabrikasının açılışını yapacaklarını anımsatan Bayraktar, şunları kaydetti:
"Bor savunma sanayisinde var, cam endüstrisinde var, birçok alanda var, tarımda da var.
Tarımda daha verimli ürün alabilmek için kullanılan bir ürün. Bize tarım sektörümüzden, çiftçilerimizden gelen taleplerden bir tanesi şuydu;
Özellikle çok su kullanılan tarım ürünlerinin üretilmesinde granül şeklinde bor daha verimli hale getiriyor ve üretimi daha canlı hale getiriyor. Dolayısıyla biz şimdi boru tarımda granül olacak şekilde, granüllü şekilde üretmeye başlıyoruz. İnşallah Bigadiç'te de bu fabrikamızın açılışını gerçekleştireceğiz."

"Türkiye'nin 81 ili doğal gaz ile tanıştı"

Bayraktar, Türkiye'nin 81 ilinin doğal gaz ile tanıştığını belirterek,
"Doğal gaz altyapımız da yoğun şekilde büyüyor. 3 bin kilometrenin üzerinde hatla doğal gaz evlerimize ulaşmış durumda. Doğal gazın ithal kaynakla değil de kendi doğal gazımızla vatandaşlarımızın kullanımına sunulması da fevkalade önem arz ediyor. İnşallah Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmalarımız, üretim artışlarımız bizi doğal gazda hane halkımızın tamamına kendi doğal gazımızı ulaştırdığımız bir seviyeye getirecek. Belki onun ötesine geçip, sanayimizin, ticarethanelerimizin ihtiyacını da kendi gazımızla karşılar hale geleceğiz."
ifadelerini kullandı.

En yüksek bor rezervi Türkiye'de

Dünya üzerindeki en yüksek bor rezervine sahip olan ülke konumunda olan Türkiye'yi sırasıyla Rusya, Güney Amerika ve Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor.

Bor nerelerde, hangi sektörlerde kullanılıyor?

Bor 250'yi aşkın alanda kullanılıyor ve son dönemde araç yakıtı olarak kullanılması ön plana çıkıyor.
Petrol ürünlerinin yerini almaması için iddialara göre engelleme çalışmaları sürerken, Türkiye'de çok sayıda başarı sağlanmış yakıt projesi bekliyor.
Yapılan deneyler borun, gübrenin bileşimindeki fosfat, azot, magnezyum gibi maddelerin toprakta çözünürlüğünü kolaylaştırdığını gösteriyor.
Borlu gübre kullanımının ürün verimini yüzde 18 ila yüzde 35 oranında artırıyor. Hayvanların temel besin maddesi olan yonca bitkisi veriminin, borlu gübre sayesinde yüzde 30, borlu gübrenin buğday verimini yüzde 35 oranında arttırdığı yapılan deneylerle gözleniyor. Bor tavukçuluk sektöründe de kullanılıyor.

Tıpta ve askeriyede de tercih ediliyor

Tıpta, özellikle kemik erimesi, sindirim hastalıkları ve kanser tedavisinde kullanılan bor türevli yöntemler sağlık sektöründe umut olarak gösteriliyor. Askeri amaçlı jet ve roket motorlarının iç kısımlarında, askeri zırhlı teçhizatta zırh ve roket yakıtı olarak bor bileşikleri tercih ediliyor. Yine piyade tüfeği, tabanca, top, tank üretiminde, zırhlı personel taşıyıcıların zırhlarını güçlendirici seramik plaklarda da bor kullanılıyor. Bor içerikli alev geciktiriciler diğer alev geciktirici malzemelere oranla çok daha ucuz ve kaliteli olarak öne çıkıyor. Borlu çimento betonun dayanıklılığını arttırıyor, deterjanlarda, ilaç sanayinde, kozmetikte ön plana çıkıyor.

Türkiye bordan roket yakıtı üretmeyi başardı

Türk Ar-Ge firması, ABD’nin yaklaşık 50 yıldır üreterek tonunu 4 buçuk milyon dolara sattığı bor türevli füze ve roket yakıtını üretmeyi başardı. ‘Amorfosbor’ isimli füze ve roket yakıtı üreten bilim adamları, 'ülkemizin nereden nereye geldiğini dünyaya gösteriyor' tanımında bulundu.

#Türkiye
#bor madeni
#rezerv
#ekonomi
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