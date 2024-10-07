Otomotiv ihracatında tüm zamanların 9 aylık rekoru kırıldı

Türkiye'nin otomotiv ihracatı, Ocak-Eylül 2024'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artış göstererek 26 milyar 933 milyon 806 bin dolar oldu. Eylül ayında da sektörün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,9 yükselişle 3 milyar 406 milyon 665 bin dolar olarak gerçekleşti.