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Özgün Diş çektirmek, dişe iğne yaptırmak ve anestezi yaptırmak orucu bozar mı?
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Diş çektirmek, dişe iğne yaptırmak ve anestezi yaptırmak orucu bozar mı?

Ramazan ayına kavuşmanın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Ramazan'da oruçluyken diş hekimine gitmek her an zaruri olabilir. Bu durumda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre "diş çektirmek orucu bozar mı?" Peki, dişe iğne yaptırmak, anestezi yaptırmak orucu bozar mı?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Diş çektirmek orucu bozar mı: Dişe iğne yaptırmak orucu bozar mı: Dişe anestezi yaptırmak orucu bozar mı?
​Diş çektirmek orucu bozar mı?

Tedavinin ağrısız gerçekleşmesi için yapılan enjeksiyonlar, diş çekim tedavileri ya da tedavi sırasında yapılan müdahaleler diş çekimi gibi ve benzeri olaylara maruz bırakabiliyor. Peki, oruçlu iken bulunduğumuz bu durumlarda Diyanet'in fetvası nedir?

DİŞ TEDAVİSİ ORUCU BOZAR MI?

Sırf diş tedavisi sebebi ile oruç bozulmaz. Tedavinin ağrısız gerçekleşmesi için yapılan enjeksiyonlar da beslenme amacı taşımadığı için orucu bozmazlar. Ancak tedavi sırasında yapılan başka işlemler sebebi ile -mesela ağız su ile çalkalanırken- boğaza su, kan veya tedavide kullanılan maddelerden biri kaçarsa oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.

DİŞE İĞNE YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?

Tedavinin ağrısız gerçekleşmesi için yapılan enjeksiyonlar da beslenme amacı taşımadığı için orucu bozmazlar. Ancak tedavi sırasında yapılan başka işlemler sebebi ile -mesela ağız su ile çalkalanırken- boğaza su, kan veya tedavide kullanılan maddelerden biri kaçarsa oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.

DİŞE ANESTEZİ YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

Diş çekiminde dişi uyuşturmak için yapılan iğne lokal anestezi olup, orucun sıhhatine engel değildir. Yani orucu bozmaz.

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