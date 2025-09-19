Yeni Şafak
İmamoğlu'nun 'ahmak' davasında karar: İstinaf cezayı onadı

18:5119/09/2025, Cuma
G: 19/09/2025, Cuma
'Ahmak' davasında, Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak talep edilmişti.
Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret davasında, istinaf mahkemesi siyasi yasak da içeren cezayı onadı. İmamoğlu'nun cezası 1 yıl 19 ay 15 güne düşürüldü ve ilk derece mahkemeye gönderildi.

Kamuoyunda 'ahmak davası' olarak bilinen davada, İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 4 yıl boyunca siyasi yasak cezası vermişti.

İmamoğlu’nun itiraz ederek istinafa taşıdığı dosyada karar açıklandı.

Siyasi yasak içeren ceza onandı

Bölge Adliye Mahkemesi, hapis cezasını ve TCK’nın 53. maddesi uyarınca uygulanan siyasi yasak kararını onadı.

Ceza, 1 yıl 19 ay 15 gün hapis olarak onandı ve ilk derece mahkemeye gönderildi.

'Ahmak' davası

Dönemin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında "ahmak" tartışması yaşanmıştı.

Soylu, 31 Mart seçiminin iptalinin ardından Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi için Fransa'ya giden İmamoğlu'na “Avrupa Parlamentosu’na gidip, Türkiye’yi gidip şikayet eden ahmağa söylüyorum. Yazıklar olsun bu milletin sana verdiğine. Kursağından geçenlere yazıklar olsun” demişti.

  • İmamoğlu ise Soylu'ya "31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın" yanıtını vermişti.
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


