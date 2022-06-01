Gündem İBB Başkanı İmamoğlu için karar günü YSK üyelerine ahmak demişti
POLİTİKA

İBB Başkanı İmamoğlu için karar günü: YSK üyelerine ‘ahmak’ demişti

İBB Başkanı İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret iddiasıyla yargılandığı davada bugün karar günü. İmamoğlu'nun ceza alması ve Yargıtay'ın bu cezayı onaylaması durumunda 'siyasi yasak' gündeme gelecek.

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Haber Merkezi Diğer
İBB Başkanı İmamoğlu için karar günü: YSK üyelerine ‘ahmak’ demişti
Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'YSK üyelerine hakaret davasında bugün karar açıklanması bekleniyor. Davanın karar duruşması bugün Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Önceki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, İmamoğlu'nun "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçundan cezalandırılmasını istemişti.

CEZA ALMASI DURUMUNDA YASAK GELEBİLİR

Savcı, gelen Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 53. maddenin uygulanmasını da talep etmişti. Bu madde aldığı ceza nedeniyle kişinin bazı haklarını kullanmasını yasaklayabiliyor.

  • B durumda ceza alması ve bu cezanın Yargıtay tarafından onaylanması durumunda İmamoğlu için siyasi yasak gündeme gelecek.

YSK üyelerine hakaretten yargılanan Ekrem İmamoğlu ilk duruşmaya katılmadı
GÜNDEM
YSK üyelerine hakaretten yargılanan Ekrem İmamoğlu ilk duruşmaya katılmadı

DAVA EYLÜLE ERTELENDİ

Öte yandan, davada karar çıkmadı. İmamoğlu’nun avukatlarının celse arasında sunduğu uzman görüşüne ilişkin raporun incelenmesi için dosyanın savcılığa gönderilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 21 Eylül’e erteledi.

'AHMAK' TARTIŞMASI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında "ahmak" tartışması yaşanmıştı.

Soylu, 31 Mart seçiminin iptalinin ardından Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi için Fransa'ya giden İmamoğlu'na “Avrupa Parlamentosu’na gidip, Türkiye’yi gidip şikayet eden ahmağa söylüyorum. Yazıklar olsun bu milletin sana verdiğine. Kursağından geçenlere yazıklar olsun” demişti.

İmamoğlu ise Soylu'ya "31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın" yanıtını vermişti.

İBB Başkanı hakkında 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası isteniyor.

YSK üyelerine hakaretten yargılanıyordu: Savcılıktan Ekrem İmamoğlu'na hapis istemi
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YSK üyelerine hakaretten yargılanıyordu: Savcılıktan Ekrem İmamoğlu'na hapis istemi
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