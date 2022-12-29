YSK’nın İmamoğlu hakkındaki suç duyurusu dilekçesi ortaya çıktı: İşte şikayetin belgesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iptal edilen belediye seçimleriyle ilgili yaptığı açıklamada YSK üyelerine “ahmak’ diyerek hakaret etmişti. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan İmamoğlu, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

İŞTE BELGESİ

Sözde muhalif kesim, YSK üyelerinin İmamoğlu’ndan şikayetçi olmadığını öne sürdü. Ancak YSK’nın savcılığa yaptığı suç duyurusu ortaya çıktı. Dönemin YSK Başkanı Sadi Güven imzalı dilekçede şu ifadeler yer aldı:

“31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin Kurulumuzca 6 Mayıs 2019 tarihinde verilen kararla iptal edilmesi sonrasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin olarak 4 Kasım 2019 pazartesi günü ‘31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır’ şeklinde ifadeleri ile Kurul üyelerine hakaret içeren beyanda bulunmuştur. Bu itibarla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 4 Kasım 2019 tarihindeki beyanlarıyla ilgili gereğinin takdir ve ifası talep olunur.”

REKLAM

GÜNDEM İBB Başkanı İmamoğlu için karar günü: YSK üyelerine ‘ahmak’ demişti

GÜNDEM İBB Başkanı İmamoğlu iki yıl yedi ay hapis cezası aldı

GÜNDEM İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay ceza: 'YSK üyelerine hakaret'

OYNAT 01:33 Akşener ve İmamoğlu'nun dikkat çeken sevinç gösterisi: Bu neyin mutluluğu? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün Saraçhane'ye giderek, YSK üyelerine hakaretten hakkında 2 yıl 7 ay hapis cezası ile beraber siyasi yasak kararı alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. İkilinin kararı kutluyormuş gibi gülümseyerek kucaklaşması ise sosyal medyada gündem oldu. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



