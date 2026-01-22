Suriye ordusundan provokasyon uyarısı: Kürtlerle sorunumuz yok PKK/YPG fitne yayıyor

Suriye ordusu, PKK/YPG’li teröristlerin Suriyeli Kürtler arasında yanlış ve tehlikeli söylentiler yayarak halkı orduya karşı kışkırttığını açıkladı. Yapılan açıklamada, gerçeği yansıtmayan iddialar ve kurgulanmış içeriklerle toplumda korku oluşturulmaya çalışıldığı belirtildi. Ordunun sorununun Kürt halkıyla değil, fitne çıkarmaya çalışan terör örgütü unsurlarıyla olduğu vurgulandı.
Suriye ordusu, terör örgütü PKK/YPG'nin Halep’te sivil yerleşimlere yönelik saldırıları üzerine 8 Ocak’ta operasyon başlattı. Fırat Nehri’nin batısında 16 Ocak’ta genişletilen harekât sonucunda 17–18 Ocak’ta Deyr Hafir, Meskene, Tabka ile Deyrizor ve Rakka’nın büyük bölümünde kontrol sağlandı.
Aşiretler ve yerel halkın da desteğiyle terör örgütü bölgeden çekildi.
Bunun üzerine terör örgütü, ABD ve İsrail'den yardım dilenmiş ancak operasyonlar sonucu süreç entegrasyon anlaşmasıyla sona ermişti.
Bütün bu gelişmelerin ardından ise terör örgütü sempatizanları bölgede çeşitli provokasyonlara imza atmış, başta sosyal medya üzerinden olmak üzere dezenformasyona girişmişti.
Suriye ordusundan 'provokasyon' açıklaması
Suriye ordusu ise yalan bilgilerin önüne geçmek amacıyla bir açıklamada bulundu.
Suriye ordusu, PKK/YPG’li teröristlerin Suriyeli Kürtler arasında yanlış ve tehlikeli söylentiler yayarak halkı orduya karşı korkutmaya çalıştığını bildirdi. Açıklamada, gerçeği yansıtmayan iddialar ve kurgulanmış videolarla insanların terörize edilmek istendiği ifade edildi.
"Sorun Kürt halkıyla değil fitne çıkarmaya çalışan PKK'lı teröristlerle"
Suriye ordusu, Kürt halkının Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, tüm bölgelerde istikrarın sağlanması için çalışıldığını ve sivillerin korunmasının öncelik olduğunu kaydetti. Kürt vatandaşların ülkenin tamamında serbestçe hareket edebileceği belirtilirken, sorunun Kürt halkıyla değil, ordu ile halk arasında fitne çıkarmaya çalışan PKK/YPG’li teröristlerle olduğu ifade edildi.
Açıklamada, PKK/YPG’nin bölgede “yıkıcı ve yayılmacı hedeflerinin sonuna yaklaştığı” vurgulandı.