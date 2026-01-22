Suriye ordusundan provokasyon uyarısı: Kürtlerle sorunumuz yok PKK/YPG fitne yayıyor

Bunun üzerine terör örgütü, ABD ve İsrail'den yardım dilenmiş ancak operasyonlar sonucu süreç entegrasyon anlaşmasıyla sona ermişti.

Bütün bu gelişmelerin ardından ise terör örgütü sempatizanları bölgede çeşitli provokasyonlara imza atmış, başta sosyal medya üzerinden olmak üzere dezenformasyona girişmişti.

Suriye ordusu, Kürt halkının Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, tüm bölgelerde istikrarın sağlanması için çalışıldığını ve sivillerin korunmasının öncelik olduğunu kaydetti. Kürt vatandaşların ülkenin tamamında serbestçe hareket edebileceği belirtilirken, sorunun Kürt halkıyla değil, ordu ile halk arasında fitne çıkarmaya çalışan PKK/YPG’li teröristlerle olduğu ifade edildi.