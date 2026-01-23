3 yaşındaki çocuğa taciz ve işkence iddiası: Aileden İBB’ye 5 itiraz

İBB’ye bağlı Eyüpsultan Güzeltepe Çocuk Eğitim Merkezi’nde (ÇEM) 3 yaşındaki U.’nun yaşadığı darp ve taciz skandalının ardından İstanbul Valiliği adli ve idari sürecin takibi için soruşturma başlattı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın da soruşturmaya müdahil olacağı öğrenildi. Olayın yankıları sürerken, ÇEM’lerin bağlı olduğu İBB’den de bir açıklama geldi. Geçtiğimiz aralık ayında yaşanan olayın ardından ailenin yakın temas kurduğu, defalarca görüştüğü İBB yetkilileri, olayın tüm detaylarını bilmelerine rağmen yaşananları görmezden geldi. İşte İBB’nin skandal açıklamasına minik U.’nun ailesinin verdiği yanıtlar:

YALAN1:

İBB: “Kreşlerin her noktası kamera ile kayıt altına alınmaktadır.”

Anne: “Olayın ardından ÇEM’lerin bağlı olduğu genel müdürlüğe gittiğimizde kendilerine, burada tüm sürece dair bilgilendirme yaptık. Bize burada çok kısa ve time kodsuz bir görüntü izletildi. Olayların yaşandığı yer kreşin 2’nci katı. Bize izletilen kamera kaydı 2’nci kata ait değildi, bize başka bir yerin görüntüsü izletildi. İBB yetkilileri, görüntüler yok diyor ses yok diyemiyor.”

YALAN 2:

İBB: “Çocuğun vücudundaki morluk fark edilir edilmez tutanak tutuldu, aile bilgilendirildi; emniyet birimleri ve adli makamlara eş güdüm içinde hareket edilmiştir.” Anne: “Çocuğumdaki morlukları bildirmediler. Mesai bitiminde çocuğumu okuldan almaya gittiğimde söylediler. Olayla ilgili bir tutanak tutulduğunu görmedik, kendileri tutmuş ise bundan da haberimiz yok. Bize kimin yaptığını, bu yaralanmanın nasıl gerçekleştiğini söylemeleri gerekirken söylemediler.”

YALAN 3:

İBB: “Kamera görüntülerinde iddiaları destekleyen herhangi bir bulguya rastlanmadı. Süreç şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacak.”

Baba: “İBB yetkilileriyle defalarca görüştük. İlk kamera kayıtlarını talep ettiğimizde bize 20 gün sonra dönüş yaptılar. İzletilen görüntüler timekod içermeyen, kısa bir kesitten ibaretti. Olayın tamamına ilişkin bize hiçbir kayıt izletilmedi. Dolayısıyla bir bulgu varsa da yoksa da kendileri biliyor, biz burada istismar olduğunu ses kayıtlarından anlıyoruz. İBB burada görüntülerden bahsediyor, herkes oraya odaklanıyor ama esas tüm olay üst kattan gelen seslerde. O sesler farklı kattan geliyor ve korkunç şeyler içeriyor.”

YALAN 4:

İBB: “Aileyle yapılan görüşmelerde farklı tarihlerde iletilen beyanlarda çelişki var.”

Baba: “3 Aralık 2025’ten sonra defalarca İBB yetkilileriyle görüştük, raporları ilettik. Hatta 'Kurum zarar görmesin. Sorumlu kimse ortaya çıkarılsın' dedik. Bizim beyanlarımızda hiçbir çelişki yok.”

YALAN 5:

İBB: “ÇEM’leri hedef alan abartılı benzetmelere karşı hukuki süreç başlatılmıştır.”

Anne: “Her detayı bilmelerine rağmen, bize dava açacaklarını ifade ediyorlar. İBB’nin bu süreci siyasi bir zemine çekmeye çalışmasından ziyade, yaşadığımız mağduriyete destek vermesini bekliyoruz.”





Aile Bakanlığı müdahil oluyor

3 yaşındaki U.’nun yaşadığı darp ve taciz skandalına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da çalışma başlattı. Bakanlık, ailenin talebi doğrultusunda davaya müdahil olma kararı aldı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaşanan skandalın ihbar edilmesi sonrası ivedilikle harekete geçildiğini bildirdi. "Uzmanlarımızca aile ile ikametlerinde gerçekleştirilen sosyal inceleme neticesinde, çocuğun ve ailenin durumu titizlikle raporlanmış; gerekli rehberlik ve psikososyal destek süreci derhal başlatılmıştır denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ÇOCUĞUN HAKKINI KORUMAK GÖREVİMİZ

"Yapılan görüşmelerde; ailenin emniyet güçlerine başvuruda bulunarak yasal süreci başlattığı ve devam eden dava sürecine Bakanlığımızın müdahil olması yönünde talebi olduğu bilgileri edinilmiştir. Bu çerçevede mağdur evladımızın haklarını korumak Bakanlığımızın temel görevidir. Bakanlık olarak çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda olayla ilgili ihmali bulunanların en ağır cezayı almaları için yargı sürecine müdahil olarak yakından takip edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.





Veliler açıklama bekliyor

Taciz iddialarının ardından veliler endişe içinde Güzeltepe Yuvamız İstanbul Çocuk Eğitim Merkezi’ne gitti. Yeni Şafak’ın konuştuğu endişeli bir veli, öğretmenlerle görüşmeye geldiğini söyledi. Çocuğunun vücudunda daha önce morluklar ve kulağında kızarıklık fark ettiğini ifade eden veli, “Okula sorduğumuzda, bunları arkadaşının yaptığını söylediler” yanıtını aldığını aktardı. Bir başka veli ise daha önce kendisini arayan bir erkeğin, çocuklarını spora kaydedeceğini söylediğini belirterek, “Beni arayan bu kişiyi hiç görmedim. Okulda da böyle bir öğretmenin varlığından haberim yok” ifadelerini kullandı.



