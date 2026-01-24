Yeni Şafak
İBB kreşindeki soruşturmada kan donduran ifade! Mağdur çocuk "kötü dokunmaydı" deyip her şeyi anlattı: Elbisemi indirip çıplakken kameraya çekti

İBB kreşinde çocuğa istismar soruşturmasının detayları savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı.
İBB kreşinde, çocuğa darp ve cinsel istismar iddialarına yönelik yürütülen soruşturmanın detayları savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Sevk yazısına giren ifadede, mağdur çocuğun şüpheli Özkan D.’ye ilişkin "Spor öğretmeni beni sevmiyor, ’yaramazlık yaparsan seni döverim’ demişti. Elbisemi indirmişti, çıplakken kameraya çekmişti" şeklindeki ifadeleri ve şüpheliler Elif A., Ecem A. ve Beyza Z.’ye ilişkin, "Onların ve spor hocasının dokunmaları kötü dokunmaydı" sözleri yer aldı. Çocuk İzleme Merkezi’nde alınan ifadeler ve adli görüşmeci mütalaası savcılık dosyasına yansıdı.

Yeni Şafak'ın gündeme getirdiği Eyüpsultan’da İBB’ye bağlı kreşte ’çocuğun darp ve cinsel istismar edildiği’ iddialarına yönelik yürütülen soruşturmanın detayları savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı.

Sevk yazısında, çocuğun ifadesinde geçen cinsel iddialara ilişkin hususlarda bilgi sahibi olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, ayrıca adli görüşmeci tarafından çocuğun kapasitesinin yaşıyla uyumlu olduğunun ve anlatımlarının mantıksal bütünlük yönünden tutarlı, geçerli ve güvenilir olduğunun söylendiği aktarıldı.

Savcılık dosyasındaki giren ifade kan dondurdu

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eyüpsultan’da 2025’in Aralık ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı ‘Yuvamız İstanbul’ kreşinde ’çocuğun darp ve cinsel istismar edildiği’ iddialarına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında detaylar Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı.

Çocuğun ifadesinde geçen cinsel iddialara ilişkin hususlarda bilgi sahibi olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi.

'Elbisemi indirip çıplakken kameraya çekti'

Sevk yazısında, mağdur çocuk U.A.B.’nin 31 Aralık 2025’de Çocuk İzleme Merkezi’nde verdiği ifadesi yer aldı. Mağdur çocuğun ifadesinde, şüpheli Özkan D.’ye ilişkin "Spor öğretmeni beni sevmiyor, ’yaramazlık yaparsan seni döverim’ demişti bana", "Spor hocası bana bunları yaparken arkadaşlarım gördü", "Bir arkadaşımı sadece dövdü", "Elbisemi indirmişti", "Çıplakken kameraya çekmişti" şeklinde ifadeler yer aldı.

'Onların ve spor hocasının dokunmaları kötü dokunmaydı'

Şüpheliler Elif A., Ecem A. ve Beyza Z.’ye ilişkin "Kreşteki öğretmen göğsümün üst kısmına sopayla vurdu", "Arkadaşıma ve bana b... dediler", "Onların ve spor hocasının dokunmaları kötü dokunmaydı", "Burnuma vurdu" gibi ifadeler söylediği kaydedildi. Sevk yazısında çocuğun ifadesinde geçen cinsel iddialara ilişkin hususlarda bilgi sahibi olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, mağdurun yaşı ve konumu gereği öğretmenleri olan şüphelilerle aralarında iftira atmayı gerektirir bir husumet bulunma ihtimalinin güç olacağı aktarıldı.

Sevk yazısında kritik tespit: İfadeler güvenilir bulundu

Adli görüşmeci çocuğun kapasitesinin yaşıyla uyumlu olduğunu ve anlatımlarının mantıksal bütünlük yönünden tutarlı, geçerli ve güvenilir olduğunu söyledi.

Adli görüşmecinin sunduğu mütalaada mağdur çocuğun kapasitesinin yaşıyla uyumlu olduğu ve anlatımlarının mantıksal bütünlük yönünden tutarlı, geçerli ve güvenilir olduğunun belirtildiği sevk yazısında, mağdurun adli muayene raporunda cinsel iddialara ilişkin bir bulguya rastlanılmamasının olayın yaşanıp yaşanmadığına dair bir karine teşkil etmeyeceği, darp ile ilgili beyanlarıyla uyumlu olacak şekilde rapor hazırlandığı kaydedildi.


