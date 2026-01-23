Yeni Şafak
İBB kreşinde kan donduran şiddet iddiası hakkında Bakan Göktaş'tan açıklama: 'Sürecin yakın takipçisi olacağız'

İBB kreşinde kan donduran şiddet iddiası hakkında Bakan Göktaş'tan açıklama: 'Sürecin yakın takipçisi olacağız'

16:0823/01/2026, Cuma
G: 23/01/2026, Cuma
İBB kreşinde kan donduran iddia hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'dan açıklama geldi.
İBB kreşinde kan donduran iddia hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'dan açıklama geldi.

Eyüpsultan'da İBB'ye ait "Yuvamız İstanbul" kreşinde 3 yaşındaki çocuğun şiddet ve istismara uğradığı iddia edilmiş olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Göktaş, "İBB personeli açığa almalıydı" dedi. Sürecin yakın takipçisi olunacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eyüpsultan'da İBB'ye ait kreşte 3 yaşındaki çocuğa şiddet iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Biz personelin açığa alınmasını beklerdik. Bu tür süreçlerde personel açığa alınır, soruşturma yürütülür, aileye gerekli destek sağlanır" dedi.

Bakan Göktaş'ın açıklamaları şöyle:

"Kamera kayıtlarına sadece 20 gün sonra ulaşılıyor. Kreş adı altında açıldığı için mevzuata göre belirli yerlerde kamera olması gerekiyor. Fakat maalesef bu olaylar ailenin de anlattığına göre kameraların olmadığı yerlerde cereyan ettiğini söylüyorlar. Dolayısıyla ailenin iddiasını çok ciddiye aldık. Ailenin de bu süreçte yalnız kaldığı için basına yansıtmak durumunda kaldığını üzülerek gördüm.

Öncelikle personelin açığa alınmasını beklerdik. Fakat denetim süreçlerinin ne minvalde ilerlediğine dair bize intikal eden bir durum olmadı.

Ailemizi yalnız bırakmayacağız. Bütün detaylarıyla ortaya çıkarılması için ailemizin yanında olmayı sürdüreceğiz."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Mahallesi’nde ikamet eden iki çocuklu aile, 3 yaşındaki çocukları U.B.’yi yine aynı mahallede bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait ‘Yuvamız İstanbul’ kreşine gönderdi. Aile, 3 yaşındaki çocuklarının geçtiğimiz Aralık ayında kreşten eve geldikten sonra vücudunda morluklar görülmesi üzerine soluğu kreşte aldı.

Çocuklarının istismara uğramış olabileceğini değerlendiren aile kreşteki yetkililerle görüşmek istedi ve kreşteki kamera görüntülerini istedi. Ailenin talebi karşısında kreş yönetimi kamera görüntülerini aileye ilk başta teslim etmedi ve kendilerine yönelik yapılan suçlamaları reddetti. Bunun üzerine aile karakola gidip kreşteki görevliler hakkında şikayetçi oldu.



