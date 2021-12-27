31 Aralık Cuma okullar var mı? Yılbaşında okullar tatil mi?

1 Ocak 2022’nin cumartesi gününe denk gelmesiyle birlikte öğrenciler resmi tatilin ve hafta sonu tatilinin çakışmasına üzülürken 31 Aralık Cuma gününün resmi tatil olup olmadığını sorguluyor.
31 ARALIK CUMA OKULLAR TATİL Mİ?
2021 yılının son günü olan 31 Aralık ise resmi tatil değil. 31 Aralık Cuma günü okullar tatil olmayacak.
Yılın son gününün cuma gününe denk gelmesi yurttaşlarda heyecan uyandırsa da bu yıl 15 gün olan resmi tatillerden yılbaşı tatili yalnızca 1 Ocak 2022 gününü kapsayacak şekilde 1 gün olacak.