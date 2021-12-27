31 Aralık Cuma okullar var mı? Yılbaşında okullar tatil mi?

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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Mehmet Akif Ersoy ve Atatürk için duygulandıran paylaşım

"Mehmet Akif Ersoy'un 63 yıllık hayatında siyah, lekeli, şaibeli hiçbir nokta olmamıştı. Akif, istiklalimizin manzum eserini kaleme alırken, yüreğinden adeta bir fırtına gibi kopan sesi dinlemiş, vatana ve millete duyduğu emsalsiz sevdayı kıtalar halinde nakşetmişti" "Atatürk'ün Ankara'ya gelişi, O geliş, bir uyanışın müjdesiydi. O geliş, milli diriliş ruhunun bayraklaşmasıydı. O geliş, kahramanların omuzlarında yükseldikçe yükselecek bir milletin ayağa kalkmasıydı" ifadelerini kullandı.