İmamoğlu ile 341 ortak baz

Soruşturma dosyasında yer alan HTS-Baz Analiz Raporu, Hamdi Akın ile yolsuzluktan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı şüphelilerin aynı baz istasyonlarında bulunduğunu ortaya koydu. Rapora göre 2020-2025 yılları arasında Akın ve İmamoğlu arasında 341, Elçin Karaoğlu ile 94, Süleyman Atik ile 214, Yakup Öner ile 107, Kamuran Ataç ile 99, Fatih Keleş ile 111, Gürkan Akgün ile 26, Resul Emrah Şahan ile 166, Süleyman Terzi ile 104, Mehmet Çakılcıoğlu ile 24, Ramazan Gülten ile 28, Zafer Keleş ile de 14 ortak baz kaydı tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda şüpheli sıfatıyla ifade veren iş insanı Hamdi Akın, İDO başta olmak üzere pek çok konu için İBB yetkilileriyle görüştüğünü anlattı. Pandemi döneminde Ertan Yıldız’ın Bodrum’daki otelinde ücretini ödeyerek kaldığını belirten Akın, sonrasında da iş dışında gelişen arkadaşlıkları kapsamında görüştükleri bilgisini verdi. Yakup Öner ile İDO’daki iskelelerin imar durumların düzeltilmesi ve kaçak konuların imara uygun hale getirilmesi amacıyla görüştüğünü kaydeden Akın, “Taleplerim karşılanmadı ama benden hiçbir menfaat talep edilmedi” dedi.