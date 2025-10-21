İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında 200’ün üzerinde kişi ifadeye çağırıldı: Aralarında Belediye Başkanı da var

İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında aralarında İBB çalışanlarının da bulunduğu 200'den fazla kişi ifadeye çağırıldı. İfade vermek üzere Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne çağırılan kişilerin arasında Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan'ın bulunduğu da bildirildi.
Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılanlar arasında Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan da var.
Cihan, 2019'da İBB'de Ulaşım Planlama Müdürü olarak göreve başladı.
Aynı yıl Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne vekaleten atandı.
2020'de Ulaşım Daire Başkanı olan Cihan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Hopa Belediye Başkanı seçildi.