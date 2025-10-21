İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında 200’ün üzerinde kişi ifadeye çağırıldı: Aralarında Belediye Başkanı da var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında aralarında İBB çalışanlarının da olduğu 200’ün üzerinde kişi ifade vermek üzere Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne çağırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında, aralarında İBB İştirakler yöneticileri, memurlar, İBB çalışanları ve bürokratların da bulunduğu 200’ün üzerine kişi ifade vermek üzere Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne çağırıldı.