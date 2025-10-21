Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında 200’ün üzerinde kişi ifadeye çağırıldı: Aralarında Belediye Başkanı da var

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında 200’ün üzerinde kişi ifadeye çağırıldı: Aralarında Belediye Başkanı da var

22:5221/10/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan'ın da aralarında bulunduğu 200'den fazla kişi İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında ifadeye çağırıldı.
Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan'ın da aralarında bulunduğu 200'den fazla kişi İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında ifadeye çağırıldı.

İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında aralarında İBB çalışanlarının da bulunduğu 200'den fazla kişi ifadeye çağırıldı. İfade vermek üzere Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne çağırılan kişilerin arasında Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan'ın bulunduğu da bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında aralarında İBB çalışanlarının da olduğu 200’ün üzerinde kişi ifade vermek üzere Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne çağırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında, aralarında İBB İştirakler yöneticileri, memurlar, İBB çalışanları ve bürokratların da bulunduğu 200’ün üzerine kişi ifade vermek üzere Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne çağırıldı.

Hopa Belediye Başkanı Cihan da aralarında

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılanlar arasında Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan da var.

Cihan, 2019'da İBB'de Ulaşım Planlama Müdürü olarak göreve başladı.

Aynı yıl Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne vekaleten atandı.

2020'de Ulaşım Daire Başkanı olan Cihan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Hopa Belediye Başkanı seçildi.



#İBB
#Yolsuzluk
#Soruşturma
#Hopa Belediye Başkanı
#Utku Cihan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bedelli askerlik ücreti 2026: Bedelli askerlik ücreti yeni yılda ne kadar olacak? İşte tahmini hesaplama tablosu