İBB soruşturması: Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifade verdi

İBB soruşturması: Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifade verdi

20/10/2025, Pazartesi
G: 20/10/2025, Pazartesi
SON DAKİKA... Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk gözaltına alındı
SON DAKİKA... Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk gözaltına alındı

Koç Holding’e bağlı Divan Oteller Genel Müdürü Murat Tomruk, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadeye çağırılmıştı. İBB yolsuzluk soruşturmasına ilişkin "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere savcılığa çağrılan Tomruk, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Tomruk, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade verdi.


İBB'DEKİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASI KAPSAMINDA İFADESİ ALINDI


Koç Holding’e bağlı Divan Oteller Genel Müdürü Tomruk'un CHP'li İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere savcılığa çağrıldığı bildirildi.


Koç Holding'e bağlı Divan otellerinin Genel Müdürü Murat Tomruk, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.



