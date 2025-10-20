Depremden sonra huzuru mağarada bulmuştu: Şimdi çok sevdiği mağarasını boşaltacak olmanın hüznünü yaşıyor

Hatay Valiliği’ne teşekkür ediyorum. Allah’a inancı olanlar hiçbir şeyden korkmazlar ve onlara bir şey olmazlar. İnançsız ve ürkek olanları akrep de sokar, yılan da sokar. Geçenlerde Ankara’dan mağaraya geldiğimde yatağımda yılan vardı, yılanı yatağımdan çıkarttım ve git mübarek dedim. Beyaz bir yılan yatağımı parçalamıştı. Yılanı çıkarttım ve bıraktım yürüdü gitti. Yılan bana hiç dokunmadı. Yılanın bir başında tuttum bir de kuyruğundan tuttum o şekilde dışarıya çıkarttım" ifadelerini kullandı.