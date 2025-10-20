Üç günde 3 ülke: Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turuna çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

’ın diplomasi trafiği hız kesmeden sürüyor. Erdoğan, yarın başlayacak Körfez turu kapsamında Kuveyt, Katar ve Umman’ı ziyaret edecek. Ziyaretlerin ana gündeminde ise Gazze’deki insani durum ve ateşkes süreci yer alacak. Türkiye’nin öncülüğünde Mısır’da imzalanan ateşkesin korunması ve insani yardımların kesintisiz sürdürülmesi, görüşmelerin odak noktası olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk durağı Kuveyt olacak ve burada bölgesel gelişmeler ile Gazze’deki son durum ele alınacak.