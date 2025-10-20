Üç günde 3 ülke: Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turuna çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21-22-23 Ekim tarihlerinde Kuveyt, Katar ve Umman’ı kapsayan bir Körfez turuna hazırlanıyor. Erdoğan’ın bu temaslarında liderlerle yapacağı görüşmelerin ana gündemini Gazze’deki gelişmeler ve ateşkes süreci oluşturacak.
Yeni iş birliği adımları atılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Körfez turunda; savunma sanayii, enerji ve yatırım alanlarında da iş birliğini derinleştirecek yeni adımların atılması hedefleniyor.
- Erdoğan, ilk durağı olan Kuveyt'te, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir El-Sabah ile bir araya gelecek. Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Gazze’deki insani durum, yardımların koordinasyonu ve ateşkes sürecine destek konuları ele alınacak.
Ayrıca Türkiye ve Kuveyt arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi de gündemde olacak.
İkinci durak Katar
Erdoğan, Kuveyt temaslarının ardından Katar’a geçecek. Doha’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz eylül ayında İsrail’in Doha’daki saldırısının ardından Katar’a destek ziyareti gerçekleştirmişti.
Son durak Umman
Körfez turunun son durağı Umman olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir araya gelecek. Görüşmede, ekonomik iş birliği konularının yanı sıra bölgesel gelişmeler değerlendirilecek.